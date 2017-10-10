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08:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Монеты «Бременские музыканты» появились в Казахстане

Монеты номиналом 100 и 500 тенге выполнены из сплава нейзильбер и серебра соответственно.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Национальный банк Казахстана 11 октября выпускает в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии монет «Сказки народа Казахстана», сообщила пресс-служба финрегулятора.

Монеты выпущены двух видов — из серебра proof-качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

На монетах изображены главные герои сказки — осел, собака, кот и петух, которые отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими музыкантами.

Оба варианта имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах proof-качества расположено на зеркальной поверхности.

Описание монеты «Немецкая сказка»:

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне, составленном из казахского и немецкого орнаментов, изображен герб Республики Казахстан. В нижней части число («500» на серебряной монете, «100» на монете из сплава нейзильбер) и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод изгнания главными героями — ослом, собакой, котом и петухом — разбойников из лесной хижины, там же расположен товарный знак Казахстанского монетного двора.

По окружности надпись «БРЕМЕН МУЗЫКАНТТАРЫ» на государственном языке, «DIE DREMER STADTMUSIKANTEN» на немецком языке и число «2017», обозначающее год чеканки. На монете из серебра размещена надпись «Ag 925 24g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены: из серебра 925 пробы, масса — 24 грамма, диаметр — 37 мм, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — две тысячи штук; из сплава «нейзильбер», масса — 11,17 грамма, диаметр — 31 мм, тираж — 10 тысяч штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Нацбанка, монеты из серебра также можно приобрести через интернет-магазин.

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