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08:12 (мск), источник: Восток Медиа

Миллион на мусор потратили в Хабаровске

Чиновники предлагают поменять подход к обращению с бытовыми отходами.

Благодаря «Генеральной уборке» от Общероссийского народного фронта число выявленных несанкционированных свалок в Хабаровске сократилось на 90%. Из 228 мест специалисты ликвидировали 206 мусорных куч, которые располагались более чем на 15 гектарах, сообщили на заседании комитета думы краевого центра по городскому хозяйству.

По данным администрации дальневосточной столицы, хабаровчане активно пользуются интерактивной картой свалок, предложенной ОНФ.

«От граждан в администрацию поступило около 50 обращений, причём каждое содержало информацию о 8−10 свалках. В связи с этим мы увеличили финансирование по этой статье на один миллион рублей», — сообщила собравшимся начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская.

Выделенные деньги распределили между районами. Самый «грязный», Краснофлотский район получил 500 тысяч рублей. Индустриальному и Железнодорожному досталось по 200 тысяч рублей, а Кировскому — 100 тысяч.

По словам Ирины Дубянской, помимо технических мер, в городе необходимо применять и профилактические, меняя систему.

«В городе-побратиме Ниигате у граждан существует личная ответственность. Японцы контролируют выброс личного мусора, поэтому у них чисто. А у нас, где всё общее и ничьё — это невозможно», — отметила чиновник.

Ирина Дубянская предложила убрать мусорные контейнеры из районов с частными домами и наладить индивидуальный вывоз отходов от каждого такого жилища.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что хабаровчане наряду с остальными жителями России могут сообщать о несанкционированных свалках с помощью специальной интерактивной карты. При обнаружении стихийных помоек достаточно сделать несколько фотографий мусора, а затем через сайт или его мобильную версию найти эту точку на схеме региона и описать проблему.

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