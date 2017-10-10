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09:02 (мск), источник: РБК

Руководители ЦБ лично попросили клиентов «Открытия» не выводить деньги

Представители Банка России лично убеждают крупных клиентов банка «Открытие» не отказываться от услуг этой организации и вернуть деньги на ее счета. Эксперты увидели в этом признаки нарушения закона о конкуренции.

Источник: Reuters

Центробанк активно участвует в переговорах с крупными клиентами «ФК Открытие» с тем, чтобы убедить их не забирать деньги со счетов банка, а также вернуть те, что уже были выведены, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. В ход идут телефонные переговоры, письма с обещаниями и разъяснениями и встречи в Центробанке, рассказали собеседники издания.

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По их словам, этим занимаются зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко. Крупных клиентов обзванивает лично Позднышев, в ходе разговоров он просит вернуть отозванные из банка деньги или не забирать те, что еще находятся на них, рассказали источники.

Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и представитель Центробанка. «Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам “Открытия” вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ», — приводит издание его слова.

Управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев заявил, что эти усилия уже принесли определенные результаты. «В сегменте юрлиц нам удалось более чем в 3 раза замедлить отток. Это произошло как за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами, так и за счет возврата ушедших», — рассказал Дмитриев.

В письмах, которые получили некоторые крупные клиенты «ФК Открытие» ЦБ обещал «обеспечить устойчивость» банка и «способствовать его дальнейшему развитию», при этом регулятор гарантировал непрерывность деятельности банка, рассказал один из клиентов банка.

В письмах была просьба «рассмотреть возможность продолжения сотрудничества с банком и размещения временно свободных денежных средств в рамках соглашения об установлении и поддержании неснижаемого остатка».

Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко увидел в действиях ЦБ признаки нарушения конкуренции, поскольку представитель регулятора оказался, по его мнению, в роли агента банка. «Действия руководителей ЦБ также вызывают вопросы с точки зрения закона о защите конкуренции: получается, что регулятор продвигает интересы одного из участников рынка», — цитирует издание партнера Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного. Он считает, что по закону, основная ее функция ЦБ и временной администрации — установление реального положения вещей в банке.

В то же время член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин заявил, что поскольку ЦБ стал владельцем банка, он вправе давать клиентам гарантии сохранности средств.

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29 сентября© Ньюстюб
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