Хабаровские аграрии не оставят регион без картофеля

В Хабаровском крае подходит к завершению уборочная кампания. Аграрии собрали хороший урожай фуражного зерна, сои и картофеля. В этом году его на треть больше, чем в прошлом.

Больше всего фуражного зерна в регионе собрали ООО «Колос», «Даниловка», «Вектор», «Амурская Заря» — больше 20 центнеров с гектара. Лидером по зерну стало ООО «Вектор» — 30 центнеров с гектара. Всего в этом году на корм скоту сельхозпредприятия края намололи 14 тысяч тонн пшеницы, ячменя и овса. В прошлом году эта цифра равнялась 9,7 тысячи тонн. В крае продолжается и уборка сои. К работам приступили в Вяземском районе. Там намолотили 968 тонн сои.

Урожайным год оказался и на картофель. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, аграрии собрали 12 тысяч тонн клубней. В прошлом году урожайность культуры составляла 4,9 тысяч тонн. В этом году на уборке картофеля лучшие результаты показало ООО «СХП “Колос”».

АО «Хорское», АО «Лермонтовское», ООО «Агрофирма “Семена”» уже засеяли 320 гектаров земли озимыми рожью и пшеницей. В следующем году культуры станут зелёной подкормкой для крупного рогатого скота.