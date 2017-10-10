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08:55 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские аграрии не оставят регион без картофеля

Нынешний урожай оказался больше прошлогоднего.

В Хабаровском крае подходит к завершению уборочная кампания. Аграрии собрали хороший урожай фуражного зерна, сои и картофеля. В этом году его на треть больше, чем в прошлом.

Больше всего фуражного зерна в регионе собрали ООО «Колос», «Даниловка», «Вектор», «Амурская Заря» — больше 20 центнеров с гектара. Лидером по зерну стало ООО «Вектор» — 30 центнеров с гектара. Всего в этом году на корм скоту сельхозпредприятия края намололи 14 тысяч тонн пшеницы, ячменя и овса. В прошлом году эта цифра равнялась 9,7 тысячи тонн. В крае продолжается и уборка сои. К работам приступили в Вяземском районе. Там намолотили 968 тонн сои.

Урожайным год оказался и на картофель. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, аграрии собрали 12 тысяч тонн клубней. В прошлом году урожайность культуры составляла 4,9 тысяч тонн. В этом году на уборке картофеля лучшие результаты показало ООО «СХП “Колос”».

АО «Хорское», АО «Лермонтовское», ООО «Агрофирма “Семена”» уже засеяли 320 гектаров земли озимыми рожью и пшеницей. В следующем году культуры станут зелёной подкормкой для крупного рогатого скота.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что из-за тёплой весны в этом году полевые работы начались раньше обычного. Для проведения кампании аграрии закупили около 2,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян. В этом году под кормовые и промышленные культуры отдали 83 тысячи гектаров.

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