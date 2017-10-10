Калининградские производители получили награды на главном агрофоруме России

Мероприятие прошло в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кооператив «Овощи Калининграда» получил серебряную медаль в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». Он занимается переработкой и сбытом плодов и овощей. Суточная производительность кооператива составляет до пяти тонн овощей в сутки. Серебряными медалями в номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» также отмечены ЗАО «Зверохозяйство Гурьевское» и ОАО «Агрофирма Прозоровская». Они имеют статусы племенных репродукторов, занимаются разведением норки различных окрасов.