Калининградские производители получили награды на главном агрофоруме России
Калининградские производители получили несколько наград на главном агрофоруме страны — выставке «Золотая осень—2017».
Калининградские производители получили несколько наград на главном агрофоруме страны — выставке «Золотая осень—2017».
Мероприятие прошло в Москве, сообщает
На выставке были представлены все сельхозтоваропроизводители Калининградской области, которые имеют потенциал работы за пределами рынка региона.
«К павильону области, к продукции калининградских производителей и участники, и посетители проявили колоссальный интерес», — подчеркнула врио главы министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова. Вопросы дальнейшего развития этих направлений агропромышленного комплекса она обсудила с представителями федерального Минсельхоза.