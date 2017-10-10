Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: из-за нового оружия США, Китая и России вероятна война
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Путина уличили в клонировании губернаторовВ сети обратили внимание на внешнюю схожесть врио главы Омской области Александра Буркова и «губернаторов-клонов» Глеба Никитина и Дмитрия Азарова
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:31 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские производители получили награды на главном агрофоруме России

Калининградские производители получили несколько наград на главном агрофоруме страны — выставке «Золотая осень—2017».

Источник: Клопс.ru

Мероприятие прошло в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кооператив «Овощи Калининграда» получил серебряную медаль в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». Он занимается переработкой и сбытом плодов и овощей. Суточная производительность кооператива составляет до пяти тонн овощей в сутки. Серебряными медалями в номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» также отмечены ЗАО «Зверохозяйство Гурьевское» и ОАО «Агрофирма Прозоровская». Они имеют статусы племенных репродукторов, занимаются разведением норки различных окрасов.

На выставке были представлены все сельхозтоваропроизводители Калининградской области, которые имеют потенциал работы за пределами рынка региона.

«К павильону области, к продукции калининградских производителей и участники, и посетители проявили колоссальный интерес», — подчеркнула врио главы министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова. Вопросы дальнейшего развития этих направлений агропромышленного комплекса она обсудила с представителями федерального Минсельхоза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь