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09:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье поставщик ресурсов оставил без тепла 43 жилых дома

И 7 бюджетных организаций.

Источник: УралИнформБюро

В Сылвенском поселении (Пермский муниципальный район) 43 жилых дома и 7 бюджетных организаций остались без отопления. Из-за накопившихся долгов перед газоснабжающей организацией «КП Сылва» прекратила подачу тепла потребителям, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФАС Пермского края, возбудившего дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Представители теплоснабжающей организации пояснили, что долг образовался по причине неуплаты коммунальных услуг управляющей компанией «Управдом». Однако антимонопольщики подчеркнули, что наличие задолженности не является безусловным основанием для отключения от услуги всех потребителей.

«Заложниками во всей этой ситуации стали жители, в том числе и добросовестные плательщики коммунальных услуг. С сентября подача тепла была возобновлена уже другой компанией, сейчас мы разбираемся, кто будет нести ответственность за сложившую ситуацию», — пояснил заместитель руководителя управления Николай Хаснуллин.

Ближайшее заседание по делу назначено на 18 октября.

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