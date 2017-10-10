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09:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскавтодор» закупит соли на 22,3 млн рублей для посыпки дорог в следующем году

Соответствующая заявка размещена на сайте «РТС-тендер».

Источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскавтодор» объявил конкурс на поставку 4,6 тысячи тонн поваренной соли для посыпки дорог столицы Приангарья в зимний период до конца следующего года. Соответствующий лот размещен на сайте «РТС-тендер». Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Поставщик обязан доставить товар в течение трех дней по заявке заказчика в период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

«Товар должен иметь серый или белый цвет и соответствовать требованиям ГОСТа. Сорт не ниже второго. Дата изготовления не ранее 2016 года. Также допускается наличие темных частиц», — говорится в документах.

Итоги аукциона подведут 30 октября.

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