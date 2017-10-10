Новое казино начинают строить в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Для того, чтобы проконтролировать исполнение работ в ИРК «Приморье», земельные участки, на которых ведется строительство второго гостиничного комплекса с казино, посетила выездная комиссия в составе директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова и представителей девелопера проекта — Корпорации развития Приморского края.

Глава Корпорации Андрей Фоломеев сообщил, что резидент будет готов приступить к закладке фундамента для основного объекта уже в начале ноября. В рамках реализации первой фазы объекта «Naga Vladivostok» планируется создать гостиничный комплекс, зону казино и конференц-зал.

«Для ведения работ на площадку уже завезены четыре мобильных бурильных установки, необходимые для ведения свайных работ. К концу октября ожидается приезд 30 рабочих специалистов. В первую декаду ноября, как только свайщики получат разрешение на работу, начнется устройство свайного поля для здания отеля. Мы ожидаем завершения этих работ к концу декабря», — рассказал представитель девелопера.

В Корпорации отметили, что работы по закладке фундамента строители намерены завершить в марте 2018 года.

«Закладка фундамента для казино и конференц-зала будет производиться с наступлением весны. Полностью установить сваи и заложить фундамент для всех объектов планируется к концу марта следующего года. По словам инвестора, в настоящее время они не ожидают каких-либо задержек, поэтому, как только рабочие начнут прибывать на площадку, строительство пойдет достаточно гладко и быстро», — добавил Андрей Фоломеев.

Руководство АО «КРПК» добавило, что на данный момент подрядная организация резидента ИРК «Приморье» строит бойлерную котельную. Помимо этого, в середине октября специалисты начнут работы по возведению временного строительного городка.

«Он должен быть создан до конца ноября. Для возведения здания по квотам прибыли 15 рабочих из Китая, а также на площадку завезены все необходимые строительные материалы», — сообщил директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев.

Напомним, что уже в конце 2018 года резидент планирует завершить строительство здания отеля, а запустить работу всего развлекательного комплекса — в 2019 году. На строительство первого этапа выделено почти 70 миллионов долларов, общая сумма инвестиций в проект в Приморском крае составляет 350 миллионов долларов США. Завершить создание развлекательного комплекса «Naga Vladivostok» в полном объеме инвестор планирует к 2021 году.

По данным резидента, на весь период строительства первой фазы на участке будет задействовано порядка 300 рабочих и несколько десятков единиц строительной техники.

Как рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, на территории комплекса «Naga Vladivostok» появятся первые объекты неигрового сегмента, которые станут местом для отдыха туристов, не играющих в казино.

«В концепции нового комплекса будет сделан большой акцент именно на развлекательный спектр услуг. В дальнейшем на его территории будет действовать открытый бассейн, также будет создан аквапарк, который станет местом как индивидуального, так и семейного отдыха. Уже на первом этапе мы увидим многоцелевой концертный зал площадью 2000 квадратных метров. Кроме того, комплекс будет единственным объектом, который находится на берегу моря, а это также будет способствовать развитию пляжного отдыха, организации яхт-прогулок, вечеринок и многого другого», — рассказал Константин Шестаков.

Как сообщалось ранее, на первом этапе объект «Naga Vladivostok» представит собой одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс, в котором будет создана гостиница на 279 номеров, а также казино и многоцелевой концертный зал. Общая площадь объекта составит почти 55 тысяч квадратных метров.

Отметим, что первый четырехэтажный гостиничный комплекс с казино Tigre de Cristal имеет площадь 36 тысяч квадратных метров. На его строительство было потрачено 172 миллиона долларов США.