В Татарстане с 1 октября повысили зарплаты медикам

Это следует из постановлений правительства РТ № 731 от 27.09.2017 В постановлении заложен повышающий коэфициент приоритета отрасли, который применяется для расчета базового оклада. Для младшего медицинского и фармацевтического персонала он составляет 1,530, для среднего медперсонала — 1,253. Для врачей и провизоров. Руководителей структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием — 1,407, для работников домов ребенка, оказывающих услуги детям-сиротам — 1,234, для работников сферы научных исследователей и разработок медорганизаций — 1,060.

Так, с 1 октября базовый оклад младшего медицинского персонала повышается на 2083 рубля (с 6 415 до 8 498 рублей), среднего медперсонала — на 670 рублей (с 7 890 до 8 560 рублей), врачей-специалистов почти на 3000 рублей (с 8 748 до 11 722 рублей).

Кроме того установлена надбавка в 10 000 рублей за специцифику деятельности работникам Республиканского центра крови минздрава РТ — заведующим, врачам-специалистам, биологам и ветврачу.

О повышении зарплат медработникам стало известно в июле этого года. «Повышение будет с 1 октября до 180 процентов от средней по экономике зарплаты. Следующий показатель указов — это 200 процентов к 2018 году, с 1 января такая задача стоит. Все эти средства предусмотрены», — отметил тогда министра здравоохранения РТ Адель Вафин.