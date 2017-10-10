В Татарстане с 1 октября повысили зарплаты медикам
Правительство республики повысило зарплаты и ввело надбавки за специфику деятельности педагогическим работникам и медикам Татарстана.
Правительство республики повысило зарплаты и ввело надбавки за специфику деятельности педагогическим работникам и медикам Татарстана.
Это следует из постановлений правительства РТ № 731 от
Так, с 1 октября базовый оклад младшего медицинского персонала повышается на 2083 рубля (с 6 415 до 8 498 рублей), среднего медперсонала — на 670 рублей (с 7 890 до 8 560 рублей),
Кроме того установлена надбавка в 10 000 рублей за специцифику деятельности работникам Республиканского центра крови минздрава РТ — заведующим,
О повышении зарплат медработникам стало известно в июле этого года. «Повышение будет с 1 октября до 180 процентов от средней по экономике зарплаты. Следующий показатель указов — это 200 процентов к 2018 году, с 1 января такая задача стоит. Все эти средства предусмотрены», — отметил тогда министра здравоохранения РТ Адель Вафин.
Напомним, ранее также были повышены должностные оклады чиновникам Казани.