Для монтажа автодорожной арки Крымского моста приостановят судоходство

Врио капитана морского порта Керчь уже издал распоряжение об ограничении судоходства в районе строительства моста с 11 по 14 октября 2017 года. Плавание всех кораблей и судов, за исключением принадлежащих ВМФ, ФСБ, а также участвующих в доставке автомобильной арки, запрещено с 6 часов утра 11 октября до 6 часов утра 14 октября.

Предполагается, что за это время автодорожная арка будет спущена на плавучую систему, доставлена к фарватеру и поднята на опоры. Прогноз погоды на ближайшие несколько суток благоприятствует этому.

Автодорожная арка в отличие от железнодорожной весит не 6000, а 5500 тонн. Но ее конструкция несколько иная — свод арки поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками. Это требует особо тщательного наблюдения во время транспортировки во избежание деформации. В конце сентября готовую к перевозке арку сняли со стапеля на керченской технологической площадке, где ее собирали целый год. После этого с помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию передвигали горизонтально почти 140 метров к месту погрузки на плавучие опоры.

Напомним, в конце августа была успешно проведена операция доставки и монтажа железнодорожной арки моста. Судоходство в керченском проливе так же ограничивалось на время транспортировки и установки конструкции. Мостостроители подняли железнодорожный арочный пролет на фарватерные опоры на высоту 35 метров от уровня моря.

Справка «РГ».