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10:39 (мск), источник: "Российская газета"

Для монтажа автодорожной арки Крымского моста приостановят судоходство

В Керченском проливе в среду стартует технологическая операция по доставке к фарватеру автодорожной арки Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Врио капитана морского порта Керчь уже издал распоряжение об ограничении судоходства в районе строительства моста с 11 по 14 октября 2017 года. Плавание всех кораблей и судов, за исключением принадлежащих ВМФ, ФСБ, а также участвующих в доставке автомобильной арки, запрещено с 6 часов утра 11 октября до 6 часов утра 14 октября.

Предполагается, что за это время автодорожная арка будет спущена на плавучую систему, доставлена к фарватеру и поднята на опоры. Прогноз погоды на ближайшие несколько суток благоприятствует этому.

Автодорожная арка в отличие от железнодорожной весит не 6000, а 5500 тонн. Но ее конструкция несколько иная — свод арки поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками. Это требует особо тщательного наблюдения во время транспортировки во избежание деформации. В конце сентября готовую к перевозке арку сняли со стапеля на керченской технологической площадке, где ее собирали целый год. После этого с помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию передвигали горизонтально почти 140 метров к месту погрузки на плавучие опоры.

Напомним, в конце августа была успешно проведена операция доставки и монтажа железнодорожной арки моста. Судоходство в керченском проливе так же ограничивалось на время транспортировки и установки конструкции. Мостостроители подняли железнодорожный арочный пролет на фарватерные опоры на высоту 35 метров от уровня моря.

Справка «РГ».

Длина автодорожной арки в проектном виде — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Ширина — 30 метров в нижней части, 15 метров в верхней точке. Общий вес — около 5500 тонн. Ширина проезжей части, включая полосы безопасности, — 23,1 метра. Связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески.

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