Суд подтвердил законность расторжения договора с «Сочиводоканалом»

Таким образом, судебная инстанция подтвердила, что МУП города Сочи «Водоканал» с 1 сентября 2017 года является единственной организацией, на законных основаниях эксплуатирующей водопроводно-канализационный комплекс Сочи, сообщает «Макс портал».

О том, что в Сочи продолжается «война» между двумя водоканалами, ранее сообщал «Югополис». 25 сентября группа жителей курорта провела сход у здания водоканала. Горожане требовали объяснений по поводу полученных ими квитанций сразу от двух организаций за оплату услуг в сентябре.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что оплачивать услуги водоснабжения и канализации с сентября сочинцы должны МУП «Водоканал». Тем не менее предыдущий арендатор сетей ООО «Сочиводоканал» распространяет свои квитанции на оплату за первый осенний месяц. Объёмы потреблённой воды в них указаны не по показаниям счётчиков, а приведены средние показатели..



С 1 сентября по постановлению мэра Сочи весь водопроводно-канализационных комплекс города передан в эксплуатацию МУП «Водоканал». Договор аренды с ООО «Сочиводоканал» был расторгнут 31 августа 2017 года — в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края.



Заявление о нарушении законодательства МУП «Водоканал» направил в городскую прокуратуру и УВД Сочи.

Как сообщал «Югополис», 30 августа власти города выиграли в Арбитражном суде Краснодарского края процесс о досрочном расторжении с предприятием «Сочиводоканал» договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. 4 августа иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал» был удовлетворен. Однако 13 сентября Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону приостановил исполнение решения краевого Арбитражного суда о досрочном расторжении договора мэрии с ООО «Сочиводоканал».