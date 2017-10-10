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09:47 (мск), источник: Югополис

Суд подтвердил законность расторжения договора с «Сочиводоканалом»

Суд подтвердил законность расторжения договора аренды с ООО «Сочиводоканал». 9 октября 2017 года Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в городе Ростов-на-Дону рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Сочиводоканал» и оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества.

Таким образом, судебная инстанция подтвердила, что МУП города Сочи «Водоканал» с 1 сентября 2017 года является единственной организацией, на законных основаниях эксплуатирующей водопроводно-канализационный комплекс Сочи, сообщает «Макс портал».

О том, что в Сочи продолжается «война» между двумя водоканалами, ранее сообщал «Югополис». 25 сентября группа жителей курорта провела сход у здания водоканала. Горожане требовали объяснений по поводу полученных ими квитанций сразу от двух организаций за оплату услуг в сентябре.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что оплачивать услуги водоснабжения и канализации с сентября сочинцы должны МУП «Водоканал». Тем не менее предыдущий арендатор сетей ООО «Сочиводоканал» распространяет свои квитанции на оплату за первый осенний месяц. Объёмы потреблённой воды в них указаны не по показаниям счётчиков, а приведены средние показатели..

С 1 сентября по постановлению мэра Сочи весь водопроводно-канализационных комплекс города передан в эксплуатацию МУП «Водоканал». Договор аренды с ООО «Сочиводоканал» был расторгнут 31 августа 2017 года — в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края.

Заявление о нарушении законодательства МУП «Водоканал» направил в городскую прокуратуру и УВД Сочи.

Как сообщал «Югополис», 30 августа власти города выиграли в Арбитражном суде Краснодарского края процесс о досрочном расторжении с предприятием «Сочиводоканал» договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. 4 августа иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал» был удовлетворен. Однако 13 сентября Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону приостановил исполнение решения краевого Арбитражного суда о досрочном расторжении договора мэрии с ООО «Сочиводоканал».

Пока длились судебные разбирательства, в городе произошло несколько крупных аварий на водоводах. Так, 28 июля на улице Чайковского и на водопроводной насосной станции в Хостинском районе, без водоснабжения осталось 6 улиц. Через 3 дня прорыв водовода произошел на улице Гастелло, жители 9 улиц остались без воды. 25 августа на улице Пластунской авария на водоводе оставила без водоснабжения жителей двух микрорайонов и двух сел. 29 августа в Адлерском районе случились сразу две аварии: на улицах Богдана Хмельницкого и Медовой, более десяти улиц остались без воды.

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Суд подтвердил законность расторжения договора с «Сочиводоканалом»
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