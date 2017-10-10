Суд подтвердил законность расторжения договора с «Сочиводоканалом»
Суд подтвердил законность расторжения договора аренды с ООО «Сочиводоканал». 9 октября 2017 года Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в городе
Суд подтвердил законность расторжения договора аренды с ООО «Сочиводоканал». 9 октября 2017 года Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в городе
Таким образом, судебная инстанция подтвердила, что МУП города Сочи «Водоканал» с 1 сентября 2017 года является единственной организацией, на законных основаниях эксплуатирующей
О том, что в Сочи продолжается «война» между двумя водоканалами, ранее сообщал «Югополис». 25 сентября группа жителей курорта провела сход у здания водоканала. Горожане требовали объяснений по поводу полученных ими квитанций сразу от двух организаций за оплату услуг в сентябре.
С 1 сентября по постановлению мэра Сочи весь
Заявление о нарушении законодательства МУП «Водоканал» направил в городскую прокуратуру и УВД Сочи.
Как сообщал «Югополис», 30 августа власти города выиграли в Арбитражном суде Краснодарского края процесс о досрочном расторжении с предприятием «Сочиводоканал» договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. 4 августа иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал» был удовлетворен. Однако 13 сентября Арбитражный апелляционный суд в
Пока длились судебные разбирательства, в городе произошло несколько крупных аварий на водоводах. Так, 28 июля на улице Чайковского и на водопроводной насосной станции в Хостинском районе, без водоснабжения осталось 6 улиц. Через 3 дня прорыв водовода произошел на улице Гастелло, жители 9 улиц остались без воды. 25 августа на улице Пластунской авария на водоводе оставила без водоснабжения жителей двух микрорайонов и двух сел. 29 августа в Адлерском районе случились сразу две аварии: на улицах Богдана Хмельницкого и Медовой, более десяти улиц остались без воды.