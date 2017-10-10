Цены на на моторное топливо в Пермском крае выросли на 0.7%
Цены на моторное топливо в Пермском крае в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,7%. По данным Пермьстата, на 0,1% выросли цены на дизельное топливо.
Цены на моторное топливо в Пермском крае в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,7%. По данным Пермьстата, на 0,1% выросли цены на дизельное топливо.
Бензин марки АИ 92 и АИ 93 увеличился в цене на 0,9%, марки АИ 95 — на 0,6%. Цена газового моторного топлива осталась без изменения.