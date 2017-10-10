Цены на на моторное топливо в Пермском крае выросли на 0.7%

Цены на на моторное топливо в Пермском крае выросли на 0.7%

Цены на моторное топливо в Пермском крае в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,7%. По данным Пермьстата, на 0,1% выросли цены на дизельное топливо.