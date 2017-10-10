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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на на моторное топливо в Пермском крае выросли на 0.7%

Цены на моторное топливо в Пермском крае в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,7%. По данным Пермьстата, на 0,1% выросли цены на дизельное топливо.

Источник: Reuters

Бензин марки АИ 92 и АИ 93 увеличился в цене на 0,9%, марки АИ 95 — на 0,6%. Цена газового моторного топлива осталась без изменения.

Ъ-Online.

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