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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучшая авиакомпания мира начнет полеты в Санкт-Петербург

Qatar Airways, которая четыре раза становилась лучшей авиакомпанией мира, начнет выполнять рейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

Источник: Reuters

Рейсы из Дохи стартуют 19 декабря и будут выполняться ежедневно. На маршруте будут использоваться самолеты Airbus A320 в двухсалонной компоновке — 12 мест в бизнес-классе и 120 — в экономе.

Санкт-Петербург — прекрасное дополнение к маршрутной сети Qatar Airways, наглядно демонстрирующее важность российского рынка для нас. Огромная численность населения и экономический вес России открывают перед Qatar Airways широкие перспективы по расширению своего присутствия в стране.
Акбар Аль Бакер
Исполнительный директор группы Qatar Airways

Qatar Airways начала полет в Россию в 2004 году. Сегодня перевозчик выполняет по три рейса в день из Дохи в московский аэропорт Домодедово. В 2017 году Qatar Airways в четвертый раз в истории была признана лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax (аналог «Оскара» в авиаиндустрии).

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