Лучшая авиакомпания мира начнет полеты в Санкт-Петербург

Рейсы из Дохи стартуют 19 декабря и будут выполняться ежедневно. На маршруте будут использоваться самолеты Airbus A320 в двухсалонной компоновке — 12 мест в бизнес-классе и 120 — в экономе.

Санкт-Петербург — прекрасное дополнение к маршрутной сети Qatar Airways, наглядно демонстрирующее важность российского рынка для нас. Огромная численность населения и экономический вес России открывают перед Qatar Airways широкие перспективы по расширению своего присутствия в стране.

Qatar Airways начала полет в Россию в 2004 году. Сегодня перевозчик выполняет по три рейса в день из Дохи в московский аэропорт Домодедово. В 2017 году Qatar Airways в четвертый раз в истории была признана лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax (аналог «Оскара» в авиаиндустрии).