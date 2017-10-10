Дубровский пригласил китайцев заняться «быстрыми» проектами на Южном Урале
«У нас есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро».
«У нас есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро».
Правительство Челябинской области и китайская корпорация инжиниринга CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) создали рабочую группу для реализации совместных проектов — возможные направления сотрудничества обсудили южноуральский губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров корпорации Ло Янь в рамках III
Как уточнили в
Так, специально сформированная по итогам переговоров рабочая группа изучит возможности китайских партнеров выступить в качестве партнера Челябинскому тракторному заводу. Одним из направлений развития сотрудничества может стать развитие индустриального парка на высвобожденных площадях ЧТЗ — Уралтрак.
Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения, сформированного в Челябинской области. Наиболее быстрым по срокам реализации проектом может стать строительство цементного завода в Бакале, имеющем статус территории опережающего
Борис Дубровский пригласил китайскую сторону также рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка на территории области.
«У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести. И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству»
По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.
«Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы», — отметила Ло Янь в завершение переговоров.
Китайская корпорация инжиниринга CAMC входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Основная деятельность корпорации связана с реализацией проектов международного масштаба по договору генерального подряда, а также инвестирование и торговля.