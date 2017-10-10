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11:21 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский пригласил китайцев заняться «быстрыми» проектами на Южном Урале

«У нас есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро».

Источник: dostup1.ru

Правительство Челябинской области и китайская корпорация инжиниринга CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) создали рабочую группу для реализации совместных проектов — возможные направления сотрудничества обсудили южноуральский губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров корпорации Ло Янь в рамках III Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как уточнили в пресс-службе губернатора, представляется возможным взаимодействие в области машиностроения, экологии, строительства и инфраструктуры.

Так, специально сформированная по итогам переговоров рабочая группа изучит возможности китайских партнеров выступить в качестве партнера Челябинскому тракторному заводу. Одним из направлений развития сотрудничества может стать развитие индустриального парка на высвобожденных площадях ЧТЗ — Уралтрак.

Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения, сформированного в Челябинской области. Наиболее быстрым по срокам реализации проектом может стать строительство цементного завода в Бакале, имеющем статус территории опережающего социально-экономического сотрудничества (ТОСЭР).

Борис Дубровский пригласил китайскую сторону также рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка на территории области.

«У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести. И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству»
Борис Дубровский

По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.

«Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы», — отметила Ло Янь в завершение переговоров.

Китайская корпорация инжиниринга CAMC входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Основная деятельность корпорации связана с реализацией проектов международного масштаба по договору генерального подряда, а также инвестирование и торговля.

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