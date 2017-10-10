Авиакомпания «Азимут» начала перелеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург
Во вторник из аэропорта
Во вторник из аэропорта
Расписание составлено с учетом предпочтений деловой аудитории: вылет из южной столицы назначен на 8:00, а обратный рейс — на 20:10. На данном направлении утренний рейс «Азимута» станет самым ранним, а вечерний — самым поздним, что расширит возможности однодневной командировки ростовчан в город на Неве.
Всего в рамках
Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», пассажирский трафик между столицами Южного и
Сейчас АО «Авиакомпания АЗИМУТ» располагается в действующем аэропорту
Планируется, что ОАО «Региональная корпорация развития», полностью принадлежащая правительству Ростовской области, получит блокирующий пакет (25% плюс 2 акции) новой авиакомпании «Азимут». Флот перевозчика состоит из лайнеров Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100−95LR, предполагающей увеличенную дальность полёта.