Авиакомпания «Азимут» начала перелеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург

Расписание составлено с учетом предпочтений деловой аудитории: вылет из южной столицы назначен на 8:00, а обратный рейс — на 20:10. На данном направлении утренний рейс «Азимута» станет самым ранним, а вечерний — самым поздним, что расширит возможности однодневной командировки ростовчан в город на Неве.

Всего в рамках осенне-зимнего периода общее количество вылетов на данном направлении составит 4 раза в сутки: кроме «Азимута» летать из Ростова в Санкт-Петербург будут «Россия» и «Победа».

Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», пассажирский трафик между столицами Южного и Северо-Западного федеральных округов по итогам 8 месяцев 2017 года составил 170 тыс человек. Направление входит в пятерку наиболее популярных у ростовчан.

Сейчас АО «Авиакомпания АЗИМУТ» располагается в действующем аэропорту Ростова-на-Дону, а с декабря 2017 г. перевозчик станет базовом в новом донском аэропорту «Платов». АО «Авиакомпания Азимут» было зарегистрировано в Краснодаре в 2014 г., а 7 февраля нынешнего года место регистрации авиакомпании было изменено на Ростов-на-Дону. Компания принадлежит ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».