В Волгограде приступили к возведению новых остановочных павильонов
В Волгограде приступили к
В Волгограде приступили к
Новые сооружения появятся на 86 остановках в городе, поясняют в
Первую сборку стального каркаса нового остановочного павильона сегодня устанавливают на остановке «Ул. Бакинская» в Центральном районе. Далее здесь будет заменено тротуарное покрытие под павильоном и рядом с ним.
Затем новые павильоны будут установлены на проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и
В каждом павильоне, созданном из металла и закаленного ударопрочного стекла поставят гранитные скамьи с удобными деревянными сидениями и урны для мусора. Остановочные павильоны оснастят светодиодной подсветкой и датчиками освещенности.
Также остановки снабдят электронными информационными табло, и пассажиры будут знать точное время прибытия к остановке автобуса или троллейбуса. Электронные табло на остановочных пунктах действуют благодаря подключению к системе ГЛОНАСС 425 новых автобусов большой и средней вместимости, а также троллейбусов в Волгограде.