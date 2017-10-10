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11:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде приступили к возведению новых остановочных павильонов

В Волгограде приступили к монтажно-строительным работам по возведению остановочных пунктов на остановках общественного транспорта, сообщает ВДТВ.

Новые сооружения появятся на 86 остановках в городе, поясняют в пресс-службе мэрии.

Первую сборку стального каркаса нового остановочного павильона сегодня устанавливают на остановке «Ул. Бакинская» в Центральном районе. Далее здесь будет заменено тротуарное покрытие под павильоном и рядом с ним.

​Затем новые павильоны будут установлены на проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

В каждом павильоне, созданном из металла и закаленного ударопрочного стекла поставят гранитные скамьи с удобными деревянными сидениями и урны для мусора. Остановочные павильоны оснастят светодиодной подсветкой и датчиками освещенности.

Также остановки снабдят электронными информационными табло, и пассажиры будут знать точное время прибытия к остановке автобуса или троллейбуса. Электронные табло на остановочных пунктах действуют благодаря подключению к системе ГЛОНАСС 425 новых автобусов большой и средней вместимости, а также троллейбусов в Волгограде.

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