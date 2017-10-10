В Волгограде приступили к возведению новых остановочных павильонов

Новые сооружения появятся на 86 остановках в городе, поясняют в пресс-службе мэрии.

Первую сборку стального каркаса нового остановочного павильона сегодня устанавливают на остановке «Ул. Бакинская» в Центральном районе. Далее здесь будет заменено тротуарное покрытие под павильоном и рядом с ним.

​Затем новые павильоны будут установлены на проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

В каждом павильоне, созданном из металла и закаленного ударопрочного стекла поставят гранитные скамьи с удобными деревянными сидениями и урны для мусора. Остановочные павильоны оснастят светодиодной подсветкой и датчиками освещенности.