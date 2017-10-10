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10:36 (мск), источник: Newslab.ru

Рост производства собственной продукции края к 2020 году составит 102,3%

В 2020 году темп роста производства продукции сельского хозяйства в Красноярском крае составит 102,3%. Об этом на заседании регионального правительства сообщил и.о. министра сельского хозяйства Леонид Шорохов.

Источник: Reuters

Членам правительства он представил отраслевую программу «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2018−2020 годы».

«В растениеводстве рост объемов производства зерна до 2 млн 367,6 тыс тонн к 2020 году (на 0,6% к 2016 году) будет обеспечен за счет увеличения посевных площадей и сохранения урожайности на уровне 22,5 ц/га. Уровень производства картофеля в хозяйствах всех категорий составит более 1,2 млн тонн (101% к 2016 году). Строительство 5 теплиц и двух тепличных комплексов на территории Минусинского района, а также мероприятия господдержки овощеводства позволят обеспечить прирост объемов выпуска овощей на 0,5%, до 240 тыс тонн», — сообщил Шорохов.

В животноводстве производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2020 году увеличится относительно уровня 2016 года на 7,1% до 224,1 тыс тонн, молока — на 1,6% до 745,1 тыс тонн, яиц — на 5,6% до 835 млн штук. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов ОАО «Канская сортоиспытательная станция», АО племзавод «Краснотуранский», ЗАО «Назаровское», ОАО «Птицефабрика «Заря».

В производстве пищевых продуктов индекс производства в 2018—2020 годах составит 100,8 — 100,9%. При этом планируется увеличение производства основных видов продукции: говядины, кроме субпродуктов — на 3,9%, свинины, кроме субпродуктов — на 7,9%, мяса и субпродуктов домашней птицы — в 1,8 раза, молока жидкого обработанного — на 2,4%, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них — на 6,3%.

«Рост объемов производства пищевой отрасли будет обеспечен, в том числе за счет реализации проектов по строительству и модернизации производственных объектов ООО “Ярск”, ООО “Хозяин”, ООО “Саянмолоко”, ООО КДВ “Минусинск”, АО “Краскон”, ООО “Джокер”, ООО “ДиХлеб”, ООО Фирма “Лагуна-М” и других», — сообщил Шорохов.

Также, согласно данным и.о. министра, к 2020 году планируется увеличение производства водки и ликеро-водочных изделий в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом (2016 — 649,96 тыс дкл, 2020 — 1 144,9 тыс дкл). Рост объемов производства позволит увеличить долю продукции ликеро-водочных предприятий края в водочном сегменте регионального рынка алкоголя в 2020 году на 21% к уровню 2016 года и обеспечит поступление доходов в консолидированный бюджет региона в сумме 1 504,2 млн рублей в 2020 году.

Достижению планируемых показателей поспособствует комплекс мероприятий, направленных на возобновление производства и продвижение выпускаемой алкогольной продукции на региональном рынке, добавил Шорохов.

Члены правительства приняли решение поддержать отраслевую программу.

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