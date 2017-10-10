В Иркутске, Ангарске и Чунском районе внезапно ввели плату за отопление по факту

Жители Ангарского городского округа, Иркутска и Чунского района начнут платить за отопление в своих квартирах по количеству потреблённого тепла, а не по 1\12 каждый месяц от общей суммы расходов за год, как это было раньше. Как сообщает 6 октября 2017 года министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области, действие постановления правительства распространяется с начала нынешнего отопительного сезона.