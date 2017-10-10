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10:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске, Ангарске и Чунском районе внезапно ввели плату за отопление по факту

Жители Ангарского городского округа, Иркутска и Чунского района начнут платить за отопление в своих квартирах по количеству потреблённого тепла, а не по 1\12 каждый месяц от общей суммы расходов за год, как это было раньше. Как сообщает 6 октября 2017 года министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области, действие постановления правительства распространяется с начала нынешнего отопительного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Следовательно, жителей двух крупных городов и одного района внезапно поставили перед фактом внесения платежей за тепло только в холодное время года. С середины мая по середину сентября собственники жилья платить не будут, зато в остальное время в их платёжках появятся значительные суммы за отопление.

Напомним, ранее министерство сообщало, что с 1 сентября на такую систему переходят Усолье-Сибирское, Балаганский, Боханский, Куйтунский, Усть-Удинский районы, а также Шестаковское городское поселение в Нижнеилимском районе.

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