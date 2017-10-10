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11:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки Татфондбанка на сумму более 6 млн рублей

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Арбитражный суд РТ признал недействительными операции Татфондбанка с «Васильевским хлебозаводом» и «Компанией Авто-Вираж» на общую сумму 6 млн 741 тыс. 235 рублей.

Соответствующая информация была размещена на официальном сайте конкурсного управляющего Татфондбанка Агентства по страхованию вкладов.

Ранее агентство подало заявление в Арбитражный суд РТ о признании сделок Татфондбанка, совершенных 13 и 14 декабря 2016 года, недействительными. В этих числах банк списал в счет погашения задолженности с «Васильевского хлебозавода» 1 млн 198 тыс. 130 рублей, а с «Компании Авто-Вираж» — 5 млн 543 тыс. 105 рублей.

Заявления конкурсного управляющего были удовлетворены, банковские операции признаны недействительными, и обязательства между Татфондбанком и указанными предприятиями восстановлены.

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