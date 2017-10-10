Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки Татфондбанка на сумму более 6 млн рублей

Ранее агентство подало заявление в Арбитражный суд РТ о признании сделок Татфондбанка, совершенных 13 и 14 декабря 2016 года, недействительными. В этих числах банк списал в счет погашения задолженности с «Васильевского хлебозавода» 1 млн 198 тыс. 130 рублей, а с «Компании Авто-Вираж» — 5 млн 543 тыс. 105 рублей.