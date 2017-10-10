Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10:53 (мск), источник: Sputnik.by

Новая взлетная и «тяжелые» рейсы: как обновится брестский аэропорт

Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».

Источник: Sputnik.by

Начальник Брестского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Вадим Губаревич рассказал корреспонденту Sputnik о реконструкции взлетно-посадочной полосы, ближайших перспективах развития аэропорта и о вероятности участия Бреста в программе безвизового режима.

Плановый капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начался в середине июля. В августе брестский аэропорт посетил Александр Лукашенко. Обращаясь к губернатору Брестчины Анатолию Лису, он потребовал привести аэропорт в порядок.

Последний ремонт здесь проводился более 30 лет назад. Тогда же было построено здание аэровокзала, которое сейчас включено в список историко-культурных ценностей. С 1999 года аэропорту присвоен статус международного.

В два раза прочнее

На данный момент рейсы по расписанию из Бреста не выполняются. 22 сентября закончилась программа летнего отдыха, а с конца октября планируется начать зимнюю — чартерные полеты в Египет. Сейчас услугами аэропорта пользуются игроки брестских гандбольного и футбольного клубов для полетов на матчи.

«Сегодня в связи с ремонтом мы ограничены в приеме воздушных судов — могут летать суда только третьего класса и ниже. Длина полосы, которую мы пока можем использовать для взлета и посадки, — всего 1400 метров», — объяснил Вадим Губаревич.

Читайте также
Латушко подарил церкви в Париже 22 брестских ковра

После ремонта полоса вернется к прежним 2600 метрам в длину и 42 — в ширину. Изменится ее прочность, а также ширина кармана-площадки для разворота самолетов.

Аэропорт Бреста

Как рассказал начальник аэропорта, реконструкция включает в себя снятие старого асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров, ремонт бетонных армированных плит основания и устройство нового покрытия тремя слоями асфальтобетона общей толщиной 26 сантиметров. Это в два раза увеличит прочностные показатели взлетно-посадочной полосы и даст новые возможности для загрузки аэродрома.

«Линейка воздушных судов, которые используются “Белавиа” и остальными мировыми авиакомпаниями, сильно изменилась, существующие характеристики взлетно-посадочной полосы значительно ограничивают возможность приема “больших” дальнемагистральных “Аэробусов” и “Боингов”. Для того чтобы принимать наиболее широкий диапазон современных воздушных судов, необходимо повысить ее прочностные характеристики. Длина полосы при этом не меняется. Ее вполне достаточно для приема основной линейки судов, кроме очень больших», — поделился руководитель филиала.

Новый карман

Некоторые крупные и тяжелые самолеты раньше вообще не могли садиться на полосу из-за несоответствия технических параметров судна и плотности и коэффициента упругости покрытия.

Те же вопросы вызывал карман для разворота. Его расширяют и также укрепляют. Так, его ширина будет 75 метров. Он немного изменил форму — был полукруглым, а по проектному решению стал трапециевидным.

«Некоторым воздушным судам нужен больший радиус разворота. В месте кармана усиливают основание, то есть удаляются слабые грунты, устраивается прочное щебеночное основание, затем покрывается слоями бетона и асфальтобетона», — пояснил собеседник Sputnik.

Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».

Генеральным подрядчиком по реконструкции выступает дорожно-строительный трест № 4 Бреста, непосредственно работы ведет его филиал «Дорожно-строительное управление № 15». Работники данной организации занимаются подобным проектом в московском аэропорту Домодедово.

До начала зимнего сезона отпусков планируется довести рабочую поверхность взлетно-посадочной полосы до 2350 метров. Затем, во вторую очередь строительства, начнется реконструкция перрона и замена светосигнального оборудования.

Готовы к загрузке

Как будут использоваться новые возможности аэропорта, зависит от турфирм, авиакомпаний, а также от развития города и области. Аэропортовый комплекс готов круглый год принимать по 400 пассажиров в час.

Программа летнего сезона, по словам Вадима Губаревича, выполнена на сто процентов.

«Задержек рейсов не было. В этом году мы летали в Анталию, Бургас и Тиват. Рейсы выполнялись с частотой раз в десять дней по всем направлениям. На Турцию была 99-процентная загрузка. На Болгарию примерно 90-процентная загрузка. На Тиват — порядка 80 процентов, он у нас первый год. Калининград летал два раза в неделю. По сравнению с прошлым годом на него загрузка была меньше», — сообщил начальник Брестского филиала.

Безвиз через Брест?

Руководство аэропорта регулярно поднимает вопрос о возможности безвизового въезда на территорию Беларуси через Брест перед государственными органами.

«Это дало бы определенные плюсы — увеличило бы загрузку, сделало бы более привлекательным движение туристов через Брест и полеты бизнес-авиации. У нас рядом свободная экономическая зона. Представителям иностранного капитала не надо было бы делать визы, ездить через погранпереходы, на которых нужно ждать. Самолетом прилетел, решил свои дела в течение пары дней и улетел», — поделился мнением Вадим Губаревич.

Брестский аэропорт готов работать по программе безвизового режима, уверяет его руководитель.

Полностью реконструкция взлетно-посадочной полосы завершится ориентировочно к лету 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии, экипаж погиб
Новый эпизод в деле батюшки-сутенера: девушек вербовали еще и в Гомеле
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь