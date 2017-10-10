Новая взлетная и «тяжелые» рейсы: как обновится брестский аэропорт

Источник: Sputnik.by

Начальник Брестского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Вадим Губаревич рассказал корреспонденту Sputnik о реконструкции взлетно-посадочной полосы, ближайших перспективах развития аэропорта и о вероятности участия Бреста в программе безвизового режима.

Плановый капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начался в середине июля. В августе брестский аэропорт посетил Александр Лукашенко. Обращаясь к губернатору Брестчины Анатолию Лису, он потребовал привести аэропорт в порядок.

Последний ремонт здесь проводился более 30 лет назад. Тогда же было построено здание аэровокзала, которое сейчас включено в список историко-культурных ценностей. С 1999 года аэропорту присвоен статус международного.

В два раза прочнее

На данный момент рейсы по расписанию из Бреста не выполняются. 22 сентября закончилась программа летнего отдыха, а с конца октября планируется начать зимнюю — чартерные полеты в Египет. Сейчас услугами аэропорта пользуются игроки брестских гандбольного и футбольного клубов для полетов на матчи.

«Сегодня в связи с ремонтом мы ограничены в приеме воздушных судов — могут летать суда только третьего класса и ниже. Длина полосы, которую мы пока можем использовать для взлета и посадки, — всего 1400 метров», — объяснил Вадим Губаревич.

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После ремонта полоса вернется к прежним 2600 метрам в длину и 42 — в ширину. Изменится ее прочность, а также ширина кармана-площадки для разворота самолетов.

Аэропорт Бреста

Как рассказал начальник аэропорта, реконструкция включает в себя снятие старого асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров, ремонт бетонных армированных плит основания и устройство нового покрытия тремя слоями асфальтобетона общей толщиной 26 сантиметров. Это в два раза увеличит прочностные показатели взлетно-посадочной полосы и даст новые возможности для загрузки аэродрома.

«Линейка воздушных судов, которые используются “Белавиа” и остальными мировыми авиакомпаниями, сильно изменилась, существующие характеристики взлетно-посадочной полосы значительно ограничивают возможность приема “больших” дальнемагистральных “Аэробусов” и “Боингов”. Для того чтобы принимать наиболее широкий диапазон современных воздушных судов, необходимо повысить ее прочностные характеристики. Длина полосы при этом не меняется. Ее вполне достаточно для приема основной линейки судов, кроме очень больших», — поделился руководитель филиала.

Новый карман

Некоторые крупные и тяжелые самолеты раньше вообще не могли садиться на полосу из-за несоответствия технических параметров судна и плотности и коэффициента упругости покрытия.

Те же вопросы вызывал карман для разворота. Его расширяют и также укрепляют. Так, его ширина будет 75 метров. Он немного изменил форму — был полукруглым, а по проектному решению стал трапециевидным.

«Некоторым воздушным судам нужен больший радиус разворота. В месте кармана усиливают основание, то есть удаляются слабые грунты, устраивается прочное щебеночное основание, затем покрывается слоями бетона и асфальтобетона», — пояснил собеседник Sputnik.

Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».

Генеральным подрядчиком по реконструкции выступает дорожно-строительный трест № 4 Бреста, непосредственно работы ведет его филиал «Дорожно-строительное управление № 15». Работники данной организации занимаются подобным проектом в московском аэропорту Домодедово.

До начала зимнего сезона отпусков планируется довести рабочую поверхность взлетно-посадочной полосы до 2350 метров. Затем, во вторую очередь строительства, начнется реконструкция перрона и замена светосигнального оборудования.

Готовы к загрузке

Как будут использоваться новые возможности аэропорта, зависит от турфирм, авиакомпаний, а также от развития города и области. Аэропортовый комплекс готов круглый год принимать по 400 пассажиров в час.

Программа летнего сезона, по словам Вадима Губаревича, выполнена на сто процентов.

«Задержек рейсов не было. В этом году мы летали в Анталию, Бургас и Тиват. Рейсы выполнялись с частотой раз в десять дней по всем направлениям. На Турцию была 99-процентная загрузка. На Болгарию примерно 90-процентная загрузка. На Тиват — порядка 80 процентов, он у нас первый год. Калининград летал два раза в неделю. По сравнению с прошлым годом на него загрузка была меньше», — сообщил начальник Брестского филиала.

Безвиз через Брест?

Руководство аэропорта регулярно поднимает вопрос о возможности безвизового въезда на территорию Беларуси через Брест перед государственными органами.

«Это дало бы определенные плюсы — увеличило бы загрузку, сделало бы более привлекательным движение туристов через Брест и полеты бизнес-авиации. У нас рядом свободная экономическая зона. Представителям иностранного капитала не надо было бы делать визы, ездить через погранпереходы, на которых нужно ждать. Самолетом прилетел, решил свои дела в течение пары дней и улетел», — поделился мнением Вадим Губаревич.

Брестский аэропорт готов работать по программе безвизового режима, уверяет его руководитель.