Новая взлетная и «тяжелые» рейсы: как обновится брестский аэропорт
Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».
Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».
Начальник Брестского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Вадим Губаревич рассказал корреспонденту Sputnik о реконструкции
Плановый капитальный ремонт
Последний ремонт здесь проводился более 30 лет назад. Тогда же было построено здание аэровокзала, которое сейчас включено в список
В два раза прочнее
На данный момент рейсы по расписанию из Бреста не выполняются. 22 сентября закончилась программа летнего отдыха, а с конца октября планируется начать зимнюю — чартерные полеты в Египет. Сейчас услугами аэропорта пользуются игроки брестских гандбольного и футбольного клубов для полетов на матчи.
«Сегодня в связи с ремонтом мы ограничены в приеме воздушных судов — могут летать суда только третьего класса и ниже. Длина полосы, которую мы пока можем использовать для взлета и посадки, — всего 1400 метров», — объяснил Вадим Губаревич.
После ремонта полоса вернется к прежним 2600 метрам в длину и 42 — в ширину. Изменится ее прочность, а также ширина
Аэропорт Бреста
Как рассказал начальник аэропорта, реконструкция включает в себя снятие старого асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров, ремонт бетонных армированных плит основания и устройство нового покрытия тремя слоями асфальтобетона общей толщиной 26 сантиметров. Это в два раза увеличит прочностные показатели
«Линейка воздушных судов, которые используются “Белавиа” и остальными мировыми авиакомпаниями, сильно изменилась, существующие характеристики
Новый карман
Некоторые крупные и тяжелые самолеты раньше вообще не могли садиться на полосу
Те же вопросы вызывал карман для разворота. Его расширяют и также укрепляют. Так, его ширина будет 75 метров. Он немного изменил форму — был полукруглым, а по проектному решению стал трапециевидным.
«Некоторым воздушным судам нужен больший радиус разворота. В месте кармана усиливают основание, то есть удаляются слабые грунты, устраивается прочное щебеночное основание, затем покрывается слоями бетона и асфальтобетона», — пояснил собеседник Sputnik.
Вскоре в брестском аэропорту смогут приземляться и взлетать крупные «Боинги» и «Аэробусы».
Генеральным подрядчиком по реконструкции выступает
До начала зимнего сезона отпусков планируется довести рабочую поверхность
Готовы к загрузке
Как будут использоваться новые возможности аэропорта, зависит от турфирм, авиакомпаний, а также от развития города и области. Аэропортовый комплекс готов круглый год принимать по 400 пассажиров в час.
Программа летнего сезона, по словам Вадима Губаревича, выполнена на сто процентов.
«Задержек рейсов не было. В этом году мы летали в Анталию, Бургас и Тиват. Рейсы выполнялись с частотой раз в десять дней по всем направлениям. На Турцию была 99-процентная загрузка. На Болгарию примерно 90-процентная загрузка. На Тиват — порядка 80 процентов, он у нас первый год. Калининград летал два раза в неделю. По сравнению с прошлым годом на него загрузка была меньше», — сообщил начальник Брестского филиала.
Безвиз через Брест?
Руководство аэропорта регулярно поднимает вопрос о возможности безвизового въезда на территорию Беларуси через Брест перед государственными органами.
«Это дало бы определенные плюсы — увеличило бы загрузку, сделало бы более привлекательным движение туристов через Брест и полеты
Брестский аэропорт готов работать по программе безвизового режима, уверяет его руководитель.
Полностью реконструкция