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13:40 (мск), источник: Вести.Ru

Правительство поручило АИЖК выкупить помещения в Москва-Сити

Правительство России поручило Агентству ипотечного жилищного кредитования купить помещения в небоскребе «IQ-квартал» в Москва-Сити. Директива подписана 22 сентября, сообщает РИА Новости.

В августе агентство провело запрос предложений на оценку стоимости площадей в башне 2 комплекса, победила аудиторская компания KPMG. Структура PricewaterhouseCoopers выиграла тендер АИЖК на оценку объектов недвижимости федеральных органов исполнительной власти в центре Москвы.

16 октября наблюдательный совет АИЖК рассмотрит вопрос о выборе единственного поставщика для обустройства помещений небоскреба.

Ранее газета «Коммерсант» писала о том, что в Сити планируется переезд порядка 6 тысяч сотрудников трех российских министерств — экономики, связи и торговли. По данным издания, АИЖК займет на долговом рынке около 35 миллиардов рублей на покупку 75 тысяч квадратных метров в небоскребе, строительством которого занимается подконтрольная ВТБ компания «Галс-девелопмент».

«IQ-квартал» состоит из трех небоскребов с офисами и апартаментами общей площадью 228 тысячи квадратных метров. Полностью завершить строительство комплекса планируется в третьем квартале 2017 года.

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