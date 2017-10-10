Правительство поручило АИЖК выкупить помещения в Москва-Сити

В августе агентство провело запрос предложений на оценку стоимости площадей в башне 2 комплекса, победила аудиторская компания KPMG. Структура PricewaterhouseCoopers выиграла тендер АИЖК на оценку объектов недвижимости федеральных органов исполнительной власти в центре Москвы.

Ранее газета «Коммерсант» писала о том, что в Сити планируется переезд порядка 6 тысяч сотрудников трех российских министерств — экономики, связи и торговли. По данным издания, АИЖК займет на долговом рынке около 35 миллиардов рублей на покупку 75 тысяч квадратных метров в небоскребе, строительством которого занимается подконтрольная ВТБ компания «Галс-девелопмент».