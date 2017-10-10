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11:16 (мск), источник: ТАСС

Ленобласть намерена ввести новый механизм финансирования долевого строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует усилить контроль в сфере долевого строительстве за счет введения нового механизма финансирования в этой сфере.

«Строительный блок работает над созданием особого порядка финансирования и контроля объектов долевого строительства. Предполагается аккумулировать средства дольщиков на счетах в государственных банках, которые заключают договор с организациями, осуществляющими технический надзор за строительством жилых объектов», — сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

Средства дольщиков, согласно этой схеме, будут поступать на счета компаний-застройщиков поэтапно, после заключения специалистов о проделанных работах.
Пресс-служба правительства Ленинградской области
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Отмечается, что администрация региона разрабатывает ряд мер по усилению государственного контроля над долевым строительством. По мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, «в сфере строительства жилья государственный контроль недостаточен».

«Законодатель не предусмотрел действенных рычагов давления власти на недобросовестных застройщиков. Вместе с тем, при возникновении проблемных объектов граждане спрашивают именно с нас. Ленинградская область предлагает действенные механизмы, чтобы достроить уже существующие проблемные объекты и минимизировать возможность появления новых», — цитирует Дрозденко пресс-служба правительства.

Понятие проблемного объекта

Как пояснили в пресс-службе, в Ленобласти планируется разработать широкие критерии понятия «проблемный объект», например, год просрочки ввода в эксплуатацию дома или остановка строительства на определенный срок.

Эти критерии предполагается применять для запуска принудительной процедуры банкротства компании-застройщика по сокращенной схеме для финансового очищения проекта с последующей передачей объекта и земельного участка новому застройщику по обращению и под полным контролем органов исполнительной власти.
Пресс-служба правительства Ленинградской области

Власти Ленинградской области планируют обратиться к федеральному центру с законодательной инициативой об особом порядке передачи проблемных объектов долевого строительства от недобросовестных застройщиков новым инвесторам под контролем госорганов. Строительный блок разработает соответствующую законодательную инициативу и представит ее на ближайшем заседании Законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе.

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