Замгенпрокурора поручил проверить жалобы дольщиков Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев поручил проверить жалобы дольщиков строительства проблемных многоквартирных домов в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, во исполнение специального поручения генпрокурора Юрия Чайки Пономарев провел личный прием граждан, которые пожаловались на действия четырех застройщиков проблемных объектов в Екатеринбурге и в Арамильском городском округе.

Дольщики ЖК «Щербакова, 20» сообщили, что в связи с банкротством компании и приостановлением строительных работ органы власти Свердловской области предлагают им вселиться в новые квартиры в другом жилом комплексе, но с этим согласны не все участники строительства.

Граждане, вложившие средства в возведение домов в Арамильском городском округе, просят прокуратуру оказать содействие новому инвестору в решении правовых вопросов. Пайщики ЖК «Кольцовский дворик» попросили взять на контроль завершение строительства жилого комплекса и провести проверку по неправомерным действиям застройщика. Представитель граждан, вложивших деньги в строительство нескольких домов в Екатеринбурге, которое осуществлялось без разрешительных документов, попросил признать их пострадавшими и оказать господдержку.