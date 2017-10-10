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10:48 (мск), источник: Российская газета

Придали ускорение

Зарегистрировать собственность теперь можно у застройщика.

Застройщики начали предоставлять покупателям квартир возможность электронной регистрации прав на недвижимость. Благодаря этому стать полноправным обладателем жилья можно всего за 3−5 дней. Пока операторами таких услуг выступают только крупнейшие ипотечные банки, которые работают с ограниченным кругом застройщиков.

Документы на регистрацию права собственности отправляются из офиса застройщика при подписании договора долевого участия. Клиенту не приходится ездить в Росреестр или МФЦ. В этом основные преимущества новой услуги.

Обычно процесс подписания договора участия в долевом строительстве и его регистрации занимает около месяца, электронная регистрация позволила сократить этот срок до 3−5 рабочих дней.

Росреестр предоставляет услугу по электронной регистрации прав на недвижимость с июня 2015 года. С начала 2016-го к процессу подключились банки. К примеру, Сбербанк предложил своим клиентам при оформлении кредита на покупку квартиры подготовить все документы на собственность и отправить их в Росреестр непосредственно из офиса кредитной организации. Причем банк дает скидку по кредиту в размере 0,1 процента годовых от базовой ставки. Сейчас электронную регистрацию клиентам предоставляет и ВТБ. Кроме того, сегодня отправка документов на регистрацию собственности уже осуществляется из офиса застройщика. Услуга становится трендом, постепенно ее будет оказывать все большее количество банков.

Отправка бумаг на регистрацию занимает 15 минут. Готовые документы приходят на электронную почту всем участникам сделки. Для ипотечных клиентов отправка документов на регистрацию проходит сразу после подписания кредитного договора.

Услуга только развивается, сегодня она доступна далеко не в каждом регионе и не у каждого застройщика. Но набирает популярность очень быстро, в Сбербанке с начала года электронной регистрацией уже воспользовалось 100 тысяч человек. В банке сообщили, что электронная регистрация доступна на территории всей России. В ВТБ подтвердили наличие электронной регистрации в Москве и Московской области. Сейчас электронно передать документы на регистрацию можно, если квартира приобретается у ключевых партнеров банка.

Цена на электронную регистрацию разнится в зависимости от региона. В среднем от 7 до 10,5 тысячи рублей. Самый дорогой тариф действует в столице. «Если отправлять документы в Росреестр, то потребуется получение электронной подписи. Стоимость ее получения варьируется в зависимости от региона, но дороже для крупных городов», — поясняет такую разницу управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. В качестве бонуса те, кто выбирает оформление собственности без похода в Росреестр и МФЦ, получают скидку на госпошлину в размере 30 процентов.

«Основной нюанс мы видим в менталитете самих граждан, — считает Надежда Аверина, руководитель отдела подготовки и регистрации документов департамента продаж компании «НДВ-Недвижимость». Покупатели, настроенные консервативно, с осторожностью относятся к получению документов в новом и непривычном формате.

Следующим шагом в ипотечном кредитовании должно стать внедрение передовой технологии блокчейн в работу с договорами долевого участия и ипотеки. Это позволит сократить срок оформления документов к сделке до одного дня вместо нынешних 15 дней. Сейчас подобный эксперимент стартует в Великом Новгороде. За его проведение отвечают сотрудники Росреестра совместно с Внешэкономбанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Технология позволит практически мгновенно регистрировать договоры долевого участия.

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