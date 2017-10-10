В Ташкенте запущено новое маршрутное такси

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В узбекской столице введено новое маршрутное такси. Об этом сообщает «Даракчи» со ссылкой на Департамент по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимията Ташкента.

Указывается, что в Департамент поступило очень много обращений, и в связи с этим с 7 октября начала курсировать маршрутка № 87 м «Каракамыш, 2/4 — метро Чиланзар».

Новое направление внедрено с учетом пожеланий жителей сходов граждан «Нихол» и «Шох-Шухрат» Алмазарского района Ташкента.