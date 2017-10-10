Хабаровское ПАТП-1 пока еще не закрывают, но мы к этому готовы — Алексей Деменок

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

У муниципального транспортного предприятия ХПАТП-1 есть возможность рассчитаться с долгами и выкарабкаться из финансового кризиса. Организации дали шанс обойтись «малой кровью» — умилостивить кредиторов деньгами от частичной продажи имущества. На балансе МУПа числится хозяйство, стоимость которого впятеро превышает сумму долгов, но в самом плохом случае транспортное предприятие готово к ликвидации, рассказал корр. ИА AmurMedia исполнительный директор муниципального транспортного предприятия «ХПАТП-1» Алексей Деменок.

Что случилось?

Внимание чиновников городского и краевого уровней, представителей надзорных и правоохранительных органов, а также обычных пассажиров приковано к ситуации с хабаровским транспортом с прошлой недели. Региональные СМИ молниеносно растиражировали сведения о том, что ХПАТП-1 в пятницу дорабатывает последний день, а уже в субботу 120 муниципальных автобусов не выйдут на улицы дальневосточной столицы. При этом, по данным из разных источников, 900 сотрудников транспортного предприятия получили уведомления о сокращении, у организации не найдется ломаного гроша даже на топливо, а маршруты вот-вот расхватают коммерческие перевозчики с горящими глазами.

Руководителей ХПАТП-1 уже успели обвинить и в расхищении муниципальной собственности, и в бездарном руководстве, и чуть ли не во всех смертных грехах. Однако автобусы с меткой МУПа все же вырулили на дороги Хабаровска и в субботу, и в воскресенье, и в начале новой рабочей недели. Администрация города уведомила, что повода для паники нет, а предприятие продолжает работать в штатном режиме. Но вопросы к транспортной организации остались — прежде всего у пассажиров, которые уже не берутся гадать, сядут ли утром на нужный им автобус, или же придется вызывать такси. В разговоре с корр. информагентства исполнительный директор МУП «ХПАТП-1» Алексей Деменок пролил свет на происходящее и рассказал, что же на самом деле происходит у него на предприятии сейчас.

— ХПАТП-1 находится сейчас в процедуре банкротства, точнее, в одной из его стадий — введено конкурсное производство. Это удовлетворение требований кредиторов за счет продажи имущества. Сегодня материально-техническая база предприятия оценивается в 2,1 млрд рублей. Наша задолженность — и реестровая, и текущая — 432 млн рублей, это в пять раз меньше, чем стоимость имущества. Вполне возможна ситуация, что мы выделим и будем продавать то имущество, без которого сможем работать. Предприятие очень большое, в свое время оно имело порядка 400 автобусов, сегодня у нас осталось их 200. Если такая ситуация случится, долги будут выплачены и предприятие будет продолжать работать в том же статусе. Если это не удастся сделать, возникает несколько вариантов исхода. Как именно будут развиваться события, я пока предсказать не могу, — объяснил Алексей Деменок.

Раздача слонов или искажение слов?

Слухи о коммерсантах, которые растащили всю маршрутную карту ХПАТП-1, руководитель муниципального предприятия не подтвердил. По мнению исполнительного директора организации, раздавать автобусные направления частным перевозчикам глупо, так как это царский подарок бизнесменам в виде собственного заработка.

— Коммерческие перевозчики для меня — это прямой конкурент. Как я могу их уговаривать забрать наши маршруты? Но такой вариант обсуждался, — поделился руководитель ХПАТП-1.

Алексей Деменок пояснил, откуда появилась информация о том, что маршруты муниципального перевозчика раздают частникам. Когда на предприятии только-только ввели конкурсное производство, руководство ХПАТП-1 опиралось на действующее законодательство. Которое не предусматривало блокировки расчетных счетов. Тогда предприятие еще могло самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами. Однако недавно произошли изменения, существенным образом повлиявшие на ситуацию с банкротящимся МУПом.

— Мы сейчас в одночасье должны заплатить всю задолженность разом за 2015 и 2016 год. Но физически не можем этого сделать, хотя планово выплачиваем текущие взносы в Пенсионный фонд и гасим частями долги. Вдруг разово поступает требование на 87 млн рублей. У нас арестованы счета, не можем проводить текущие платежи ни по каким затратам — ни по зарплате, ни по покупке топлива, вообще ничего. Срок выплаты зарплаты еще не наступил, и задолженности у нас нет, а вот топлива у нас было мало, закупить его мы не смогли. Тогда встал вопрос о полной остановке предприятия. А поскольку мы МУП, то предупредили собственника о том, что останавливаем работу. Собственник уполномочен на организацию транспортного обслуживания населения и стал решать проблему: если предприятие остановится, как же дальше быть? Нужно было не допустить, чтобы пассажиры осталось без автобусов. Управление транспорта предложило привлечь на наши маршруты коммерческих перевозчиков. Нашли тех, кто полностью занимался организацией перевозок, нашли тех, кто согласился бы работать, но пока что мы справляемся своими силами и маршруты коммерсантам не отдаем, — сообщил исполнительный директор предприятия.

Подайте на бензин!

Также стало известно, что в некоторых СМИ не совсем корректно подали информацию о так называемой натуральной помощи многострадальному ХПАТП-1. Появились сведения о том, что правительство Хабаровского края выделило МУПу деньги на закупку «стратегического запаса» топлива для автобусов. На самом деле ситуация обстоит немного иначе, чем о ней говорят.

— Налоговые органы, банки, управление транспорта — они поступают в соответствии с законным порядком. И никто это изменить не может. Когда в правительстве говорят: «Мы выделим деньги» — это одно. Но я напомню, что деньги выделяются из бюджета. Просто так их не достать, это целая процедура, она может занять полгода. Больше скажу: краевой бюджет права не имеет выделять деньги на такие цели. Поэтому когда собрались представители различных ведомств, встал вопрос: что с этим вообще делать? С одной стороны, управляющие органы соблюдают закон. Но при этом почему-то выходит так, что в результате нашей работы останавливается предприятие, перестает работать коллектив, людям грозит увольнение. Тогда и стали думать, что делать. Как один из вариантов, предложили дать нам право проводить платежи по топливу — не постоянно, а временно. Это нужно, чтобы мы купили горючее и получили хотя бы неделю или 10 дней стабильной работы предприятия, а в это время решали бы проблемы. Такая финансовая передышка была бы. Отмечу: это были бы не чужие, а наши деньги, с наших счетов, которые мы не могли направить. Крайне важно было проплатить топливо, — прокомментировал Деменок.

В первую очередь руководство МУП «ХПАТП-1» намеревается разобраться с порядком платежей по основным долгам. Для этого транспортное предприятие уже наметило дорогу в суд. В случае успеха, организация получит право на своеобразную реструктуризацию долга — будет определен график погашения накопившейся задолженности.

— Мы хотим успеть подать заявление в суд, чтобы там приняли обеспечительные меры. Это нужно для того, чтобы проводить платежи в порядке, который установила инстанция. И для того, чтобы мы могли продолжать работать. Сегодня это наша главная цель, — заявил руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок.

Человеческий вопрос

Немаловажным вопросом является и нерешенная ситуация с кадрами. На ХПАТП-1 трудится почти тысяча человек. С одной стороны, оптимизация на любом предприятии подразумевает сокращение численности персонала. С другой, МУП все же надеется максимально сохранить коллектив.