Африканская чума свиней появилась ещё в одном районе Омской области

Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Миролюбовке Москаленского района. Об этом сообщило сегодня, 10 октября, управление Россельхознадзора по Омской области.

Вирус обнаружен в пробах патологического материала от домашних свиней, скончавшихся в хозяйствах двух односельчан. Это П. В. Гамм с улицы Центральной и А. В. Гамм с улицы Новой.