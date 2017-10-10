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11:36 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней появилась ещё в одном районе Омской области

От опасной инфекции скончались животные в хозяйствах двух родственников-односельчан.

Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Миролюбовке Москаленского района. Об этом сообщило сегодня, 10 октября, управление Россельхознадзора по Омской области.

Вирус обнаружен в пробах патологического материала от домашних свиней, скончавшихся в хозяйствах двух односельчан. Это П. В. Гамм с улицы Центральной и А. В. Гамм с улицы Новой.

В ближайшее время всех свиней, которых разводят жители Миролюбовки и первой угрожаемой зоны, заберут у хозяев и уничтожат. Сараи, где жили животные, тоже сожгут.

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