Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в Москве
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ во вторник вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами (ЦУП), говорится в сообщении ведомства.
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ во вторник вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами (ЦУП), говорится в сообщении ведомства.
«Новый центр управления полетами, оснащенный АС ОрВД “Синтез-АР4”, пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД “ТЕРКАС”, которая устарела морально и физически и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обслуживает движение воздушного транспорта над территорией более 730 тыс. кв км, на которой размещено 70 аэродромов.
Решение о создании нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято распоряжением правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму более 3,7 млрд руб.
Генподрядчиками проекта стали ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей» с привлечением субподрядных организаций ОАО «ВНИИРА», ОАО «Фирма «НИТА», ООО «ЛОТЕС ТМ».
Ранее, в рамках ФЦП «Модернизация единой системы организации воздушного движения в РФ 2009 — 2020», реализуемой госкорпорацией под контролем Министерства транспорта РФ и Росавиации, уже введены в эксплуатацию укрупненные центры ЕС ОрВД в Хабаровске, Самаре, Магадане, Иркутске, Красноярске. Подобные центры в скором времени откроются в Тюмени и Екатеринбурге.