Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в Москве

«Новый центр управления полетами, оснащенный АС ОрВД “Синтез-АР4”, пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД “ТЕРКАС”, которая устарела морально и физически и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обслуживает движение воздушного транспорта над территорией более 730 тыс. кв км, на которой размещено 70 аэродромов.

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Решение о создании нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято распоряжением правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму более 3,7 млрд руб. Максим Соколов Министр транспорта РФ

Генподрядчиками проекта стали ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей» с привлечением субподрядных организаций ОАО «ВНИИРА», ОАО «Фирма «НИТА», ООО «ЛОТЕС ТМ».