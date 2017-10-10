Платные парковки в Новосибирске будет строить муниципальная структура
Участие частного бизнеса в проекте не предусмотрено.
Участие частного бизнеса в проекте не предусмотрено.
Участие частного бизнеса в концепции развития платного парковочного пространства в Новосибирске в ближайшем будущем не предполагается. Об этом сегодня на заседании круглого стола в мэрии Новосибирска заявил начальник городского департамента транспорта и
Концепция предполагает полное замещение бесплатных парковок в центре города платными в 2020 году. Их сеть охватит весь Красный проспект вместе с прилегающими улицами, а также ряд других крупных магистралей города.
На первом этапе в 2018 году к уже имеющейся платной парковке на пл.
«Такая мера, как введение платного парковочного пространства, к сожалению, уже не работает. Более действенные методы — ограничение парковочного пространства, введение
При этом многие эксперты отметили, что организация платных мест для стоянки автомобилей должна идти параллельно с организацией бесплатных перехватывающих парковок и развитием общественного транспорта.