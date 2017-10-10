Платные парковки в Новосибирске будет строить муниципальная структура

Источник: Sibnovosti.ru

Участие частного бизнеса в концепции развития платного парковочного пространства в Новосибирске в ближайшем будущем не предполагается. Об этом сегодня на заседании круглого стола в мэрии Новосибирска заявил начальник городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов.

Концепция предполагает полное замещение бесплатных парковок в центре города платными в 2020 году. Их сеть охватит весь Красный проспект вместе с прилегающими улицами, а также ряд других крупных магистралей города.

На первом этапе в 2018 году к уже имеющейся платной парковке на пл. Гарина-Михайловского добавятся аналогичные площадки возле ДК «Прогресс», на ул. Жуковского возле зоопарка, на пересечении ул. Советской и Орджоникидзе, на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова. В 2019 году — еще четыре на ул. Кошурникова, Гоголя, Челюскинцев и на пл. Ленина. Собранные средства пойдут на строительство новых платных парковок и на развитие улично-дорожной сети.

Эксперты, принявшие участие в заседании круглого стола, в целом согласились с необходимостью введения платы за возможность оставить свой автомобиль в центре города. Но отметили, что в Новосибирске уже почти 300 автомобилей на тысячу жителей, поэтому только эта мера не спасет ситуацию.

«Такая мера, как введение платного парковочного пространства, к сожалению, уже не работает. Более действенные методы — ограничение парковочного пространства, введение каких-то ограничений на въезд в определенные зоны города, в первую очередь в центральную часть. Поскольку мы упустили этап внедрения платных парковок, то сегодня вопрос надо рассматривать в комплексе — и введение платных парковок, и ограничение на въезд», — считает доцент кафедры электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета Михаил Никулин.