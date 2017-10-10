ЦБ и Генпрокуратура работают над блокировкой сайтов, продающих криптовалюту

Источник: РИА Новости

По его словам, однозначная позиция Банка России совпадает с позицией других стран БРИКС, что это инструмент без юридического описания, имеющий неоднозначную экономическую природу и не позволяющий регулятору обеспечивать защиту инвесторов.

Мы считаем, что для наших граждан и бизнеса использование криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды. Сергей Шевцов Заместитель председателя ЦБ России

«При том, что даже сами владельцы больших пакетов биткоинов говорят, что в системе не так много денег, инструмент достаточно низколиквиден и выйти из него практически невозможно», — сказал Швецов.

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Все производные финансовые инструменты на криптовалюту ЦБ РФ также рассматривает как негативное явление на рынке, добавил первый зампред регулятора.

«Мы ведем работу с Генпрокуратурой по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы», — сказал он. В беседе с журналистами в кулуарах форума Швецов пояснил, что в России есть процедура отключения доступа к сайтам, по которой действует регулятор, при этом признал, что таких сайтов в настоящее время очень много.

«Это постоянная работа по блокировке вредоносных сайтов, которые вовлекают российских граждан в финансовые пирамиды. Все что противоречит российскому законодательству, нарушает его и создает недобросовестную конкуренцию, либо сам продукт является вне закона, мы будем стремиться ограничивать», — подчеркнул он.