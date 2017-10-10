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12:20 (мск), источник: Клопс.ru

Открываются прямые авиарейсы на Кипр из Калининграда

Из Калининграда со следующего года открываются прямые перелёты на Кипр. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: Клопс.ru

Перевозки будет выполнять авиакомпания Cyprus Airways. Первые самолёты отправятся из Калининграда в Ларнаку в летнем сезоне-2018. Планируется отправлять самолёты семь раз в неделю. Стоимость билета без багажа составит от 147 евро в одну сторону.

Сейчас Cyprus Airways летает на Кипр из Санкт-Петербурга. За первые восемь месяцев 2017 года в этой стране побывало 582 тысячи россиян, что на 5% больше, чем за этот же период прошлого года.

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