Открываются прямые авиарейсы на Кипр из Калининграда

Перевозки будет выполнять авиакомпания Cyprus Airways. Первые самолёты отправятся из Калининграда в Ларнаку в летнем сезоне-2018. Планируется отправлять самолёты семь раз в неделю. Стоимость билета без багажа составит от 147 евро в одну сторону.

Сейчас Cyprus Airways летает на Кипр из Санкт-Петербурга. За первые восемь месяцев 2017 года в этой стране побывало 582 тысячи россиян, что на 5% больше, чем за этот же период прошлого года.