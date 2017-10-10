Открываются прямые авиарейсы на Кипр из Калининграда
Из Калининграда со следующего года открываются прямые перелёты на Кипр. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Из Калининграда со следующего года открываются прямые перелёты на Кипр. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Перевозки будет выполнять авиакомпания Cyprus Airways. Первые самолёты отправятся из Калининграда в Ларнаку в летнем сезоне-2018. Планируется отправлять самолёты семь раз в неделю. Стоимость билета без багажа составит от 147 евро в одну сторону.
Сейчас Cyprus Airways летает на Кипр из