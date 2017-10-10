Красноярскэнергосбыт ужесточит порядок работы с предприятиями-должниками

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу «РусГидро») сможет вводить полное ограничение поставки электроэнергии на объектах должников-юрлиц после однократного предупреждения. Это право компании дает вступившее в силу 29 сентября 2017 года постановление правительства РФ.

Новые правила упрощают процедуру введения ограничения поставок ресурсов при возникновении задолженности. Если ранее она предусматривала период частичного ограничения электроэнергии, то теперь через 10 календарных дней после однократного уведомления энергетики вправе полностью прекратить поставки ресурса или потребовать от должника самостоятельно приостановить потребление в полном объеме. При этом уведомление может быть отправлено с помощью смс-сообщения, письма на электронную почту, включено в счет на оплату услуг, опубликовано в СМИ или на официальном сайте энергетиков.

Частичное ограничение предусмотрено только для тех потребителей, отключение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и прочее). При наличии долга и по требованию сбытовой компании такие потребители обязаны разработать план мероприятий по обеспечению своих объектов резервным питанием и установить альтернативный источник электроснабжения за свой счет.

«Новые правила стали более жесткими по отношению к недобросовестным потребителям, имеющим долги за электроэнергию. Мы надеемся, что законодательные изменения будут способствовать повышению платежной дисциплины и снижению объемов неплатежей за потребленную электроэнергию», — отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.