Южноуральцев предупреждают о ящуре в соседнем Башкортостане
Вирус может передаваться от больного животного к человеку с сырым молоком.
Вирус может передаваться от больного животного к человеку с сырым молоком.
Южноуральцам рекомендуют не завозить животных и продукты животного происхождения из Башкортостана
Наличие подтверждённого вируса ящура стало поводом для введения карантина на территории нескольких населённых пунктов в Башкирии. Около тысячи заражённых животных пришлось уничтожить.
«Заразиться ящуром человек может только от животных, контактируя с ними и употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. При пастеризации и кипячении молока возбудитель ящура погибает. Россельхознадзор рекомендует использовать и реализовывать продукцию животного происхождения только после
Отметим, что появление ящура в стране фиксируют в первый раз с начала 2017 года, в 2016 году это заболевание регистрировали во Владимирской области и Забайкальском крае.