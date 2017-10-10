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12:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев предупреждают о ящуре в соседнем Башкортостане

Вирус может передаваться от больного животного к человеку с сырым молоком.

Южноуральцам рекомендуют не завозить животных и продукты животного происхождения из Башкортостана из-за вспышки ящура в соседнем регионе, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

Наличие подтверждённого вируса ящура стало поводом для введения карантина на территории нескольких населённых пунктов в Башкирии. Около тысячи заражённых животных пришлось уничтожить.

«Заразиться ящуром человек может только от животных, контактируя с ними и употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. При пастеризации и кипячении молока возбудитель ящура погибает. Россельхознадзор рекомендует использовать и реализовывать продукцию животного происхождения только после ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного заключения об их безопасности, не допускать бродяжничества всех видов скота. При соблюдении всех этих норм и требований инфекцию вполне можно предотвратить», — уточняют в ведомстве.

Отметим, что появление ящура в стране фиксируют в первый раз с начала 2017 года, в 2016 году это заболевание регистрировали во Владимирской области и Забайкальском крае.

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