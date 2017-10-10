Южноуральцев предупреждают о ящуре в соседнем Башкортостане

«Заразиться ящуром человек может только от животных, контактируя с ними и употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. При пастеризации и кипячении молока возбудитель ящура погибает. Россельхознадзор рекомендует использовать и реализовывать продукцию животного происхождения только после ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного заключения об их безопасности, не допускать бродяжничества всех видов скота. При соблюдении всех этих норм и требований инфекцию вполне можно предотвратить», — уточняют в ведомстве.