С 11 октября в Краснодаре официально стартует отопительный сезон

— Хотя температура наружного воздуха пока достаточно комфортная, тем не менее принято решение начать отопительный сезон на этой неделе. Это позволит к моменту похолодания отрегулировать тепловое хозяйство Краснодара, обеспечить подачу тепла в дома краснодарцев в полном объеме. Такое поручение дал глава города, — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В соответствии с постановлением администрации Краснодара, с 11 октября теплоснабжающим организациям города — ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиалу АО «Автономная теплоэнергетическая компания «Краснодартеплоэнерго», а также предприятиям и учреждениям, имеющим на своем балансе отопительные котельные, поручено обеспечить подачу теплоносителя на отопление жилого фонда, общественно-деловых, промышленных и иных зданий по заявкам лиц, ответственных в них за пуск тепла.

В случае, если многоквартирный дом обслуживается ТСЖ или управляющей компанией, для начала подачи тепла они должны направить заявки в теплоснабжающие организации.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК также уточнили, что по новым требованиям уже не действует правило, когда пуск тепла должен производиться, если средняя температура наружного воздуха в течение трех дней составляет меньше 8 градусов. Решение о старте отопительного сезона принимается администрацией города.

На территории Краснодара расположено 6466 многоквартирных жилых домов, из которых более 3700 — с центральной системой отопления. Подачу тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 236 муниципальных и ведомственных котельных, сообщает пресс-служба администрации города.