В Усть-Илимске не сумели потратить деньги, выделенные для малого бизнеса

Об этом 10 октября 2017 года сообщил начальник отдела министерства по экономическому развитию Иркутской области Евгений Литвинов на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона. По его словам, уже прошло совещание с администрацией города, которая пообещала до 30 октября найти предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этими деньгами.
Представитель думы Усть-Илимска попросил увеличить финансирование малого бизнеса в городе, на что получил ответ Евгений Литвинова: «Если мы ещё увеличим финансирование, то обречём администрацию города на проблемы».
Усть-Илимск из всех моногородов Иркутской области в 2017 году получил наибольшую сумму, всего на поддержку малого бизнеса всех моногородов было выделено около 17 млн рублей. Заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ершов указал на то, что в целом сумма на эти нужды очень мала. Представитель министерства ответил, что меньше стало поступать целевых средств из федерального бюджета.