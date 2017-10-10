В Усть-Илимске не сумели потратить деньги, выделенные для малого бизнеса

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Об этом 10 октября 2017 года сообщил начальник отдела министерства по экономическому развитию Иркутской области Евгений Литвинов на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона. По его словам, уже прошло совещание с администрацией города, которая пообещала до 30 октября найти предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этими деньгами.

Представитель думы Усть-Илимска попросил увеличить финансирование малого бизнеса в городе, на что получил ответ Евгений Литвинова: «Если мы ещё увеличим финансирование, то обречём администрацию города на проблемы».