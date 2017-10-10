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16:11 (мск), источник: Югополис

На Кубани прокуратура пресекла незаконную продажу квартир в поселке Южном

Прокуратура Динского района в ходе проверки установила, что жилищно-строительный кооператив «Красноград» разместил в интернете сведения о продаже помещений в жилом комплексе, расположенном в поселке Южном.

При этом в нарушение требований закона ЖСК «Красноград» не является застройщиком жилого комплекса, разрешение на строительство многоквартирных жилых домов на этой территории ему не выдавалось, земельные участки в населенном пункте на праве собственности либо аренды ему не принадлежат.

В целях предупреждения нарушения прав добросовестных приобретателей жилых помещений прокуратурой района в Прикубанский районный суд Краснодара направлено исковое заявление о запрете ЖСК «Красноград» привлекать денежные средства граждан и о признании информации на сайте krasnograd-vozrozhdenie.ru о продаже помещений в жилом комплексе, запрещенной к размещению на территории Российской Федерации.

Суд счел требования обоснованными и удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

Как ранее сообщал «Югополис», больше всего обманутых дольщиков в России зарегистрировано в Краснодарском крае. Обманутых дольщиков на Кубани больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых. В регионе заявились в реестр 6461 человек из 59 объектов, в Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области — 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков, в Ростовской области больше всего проблемных объектов — 67, но всего 1557 обманутых дольщиков.

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