На Кубани прокуратура пресекла незаконную продажу квартир в поселке Южном

При этом в нарушение требований закона ЖСК «Красноград» не является застройщиком жилого комплекса, разрешение на строительство многоквартирных жилых домов на этой территории ему не выдавалось, земельные участки в населенном пункте на праве собственности либо аренды ему не принадлежат.

В целях предупреждения нарушения прав добросовестных приобретателей жилых помещений прокуратурой района в Прикубанский районный суд Краснодара направлено исковое заявление о запрете ЖСК «Красноград» привлекать денежные средства граждан и о признании информации на сайте krasnograd-vozrozhdenie. ru о продаже помещений в жилом комплексе, запрещенной к размещению на территории Российской Федерации.

Суд счел требования обоснованными и удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.