Закончен ремонт участка федеральной трассы, где произошло ДТП с семью погибшими

В сентябре на этом участке произошло крупное ДТП. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В результате мощного удара, переднюю часть и бок микроавтобуса смяло, 49-летний водитель и 6 пассажиров погибли на месте. В маршрутке находилось 18 человек, девять из них получили переломы и черепно-мозговые травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y-yf8U3q7iY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Урбанович, руководитель филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в Калининграде:

— Мы выполняем работы по капитальному ремонту, поэтому все мероприятия, которые требуют стандарты и нормативы РФ в этой части они уже были учтены проектом, в том числе и барьерные ограждения на нужных участках, и знаки, и разметка. Это все учтено.

В ноябре должна завершиться реконструкция моста через Дейму. Сейчас здесь уже уложен асфальт, осталось заделать швы. Полностью реконструкция 20-километрового участка завершится в декабре. Именно эта дата обозначена в Госконракте.