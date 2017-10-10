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17:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Закончен ремонт участка федеральной трассы, где произошло ДТП с семью погибшими

После капитального ремонта открылся первый участок федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров от 40-ого до 45-ого километра.

В сентябре на этом участке произошло крупное ДТП. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В результате мощного удара, переднюю часть и бок микроавтобуса смяло, 49-летний водитель и 6 пассажиров погибли на месте. В маршрутке находилось 18 человек, девять из них получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Урбанович, руководитель филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в Калининграде:

— Мы выполняем работы по капитальному ремонту, поэтому все мероприятия, которые требуют стандарты и нормативы РФ в этой части они уже были учтены проектом, в том числе и барьерные ограждения на нужных участках, и знаки, и разметка. Это все учтено.

В ноябре должна завершиться реконструкция моста через Дейму. Сейчас здесь уже уложен асфальт, осталось заделать швы. Полностью реконструкция 20-километрового участка завершится в декабре. Именно эта дата обозначена в Госконракте.

Напомним, что предельно допустимая скорость на этой трассе составляет 90 километров в час.

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