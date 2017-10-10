Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал реакцию в Сети - СМИ
СМИ: Конфуз на встрече Путина и Бердымухамедова
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
12:47 (мск), источник: Tengrinews

Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам

Выдача наличности по картам Bank RBK ограничена суммой в 50 тысяч тенге в сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Такую информацию предоставили в кол-центре финансового института. Сообщается, что клиентам банка приносят извинения и обещают исправить ситуацию в ближайшее время. Также в кол-центре пояснили, что эквивалентную 50 000 тенге сумму можно получить при снятии в долларах. Было отмечено, что безналичные операции осуществляются без ограничений. По некоторым данным, в отделениях банка можно получить максимальную сумму в районе 300 долларов.

«Раньше было, что обычно приходишь и до миллиона выдают без проблем», — сообщил читатель.

В мае 2017 года пресс-служба АО «Bank RBK» сообщила о том, что Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Отмечалось, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.

«Решение об объединении продиктовано желанием акционеров использовать новые бизнес-возможности в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. Как ожидается, объединение банков повлечет за собой синергетический эффект, что позволит, с одной стороны, значительно повысить рентабельность бизнеса, в том числе за счет снижения издержек, а с другой — серьезно расширить возможности банка в части кредитования масштабных проектов. Процесс объединения будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Национальным Банком РК», — поясняли в пресс-службе банка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь