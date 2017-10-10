Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам

Источник: Tengrinews

Такую информацию предоставили в кол-центре финансового института. Сообщается, что клиентам банка приносят извинения и обещают исправить ситуацию в ближайшее время. Также в кол-центре пояснили, что эквивалентную 50 000 тенге сумму можно получить при снятии в долларах. Было отмечено, что безналичные операции осуществляются без ограничений. По некоторым данным, в отделениях банка можно получить максимальную сумму в районе 300 долларов.

«Раньше было, что обычно приходишь и до миллиона выдают без проблем», — сообщил читатель.

В мае 2017 года пресс-служба АО «Bank RBK» сообщила о том, что Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Отмечалось, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.