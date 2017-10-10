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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

IKEA занялась мебелью для котов

Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели, предназначенную исключительно для домашних животных Lurvig. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Mashable.

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Линейка представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.

Среди новой мебели — кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы.

В сети появление новой коллекции вызвало ажиотаж среди пользователей. Некоторые из них заявили, что готовы потратить последние деньги на мебель для питомцев, а другие просто оказались под впечатлением.

А кто-то уже успел купить несколько предметов интерьера для своих домашних животных.

В переводе со шведского языка lurvig означает «мохнатый».

Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию. Для разработки мебели и аксессуаров компания имеет свою дизайнерскую команду, а также реализует коллаборации с приглашенными дизайнерами.

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