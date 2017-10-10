IKEA занялась мебелью для котов
Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели, предназначенную исключительно для домашних животных Lurvig. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Mashable.
Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели, предназначенную исключительно для домашних животных Lurvig. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Mashable.
Линейка представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В сети появление новой коллекции вызвало ажиотаж среди пользователей. Некоторые из них заявили, что готовы потратить последние деньги на мебель для питомцев, а другие просто оказались под впечатлением.
А
В переводе со шведского языка lurvig означает «мохнатый».
Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию. Для разработки мебели и аксессуаров компания имеет свою дизайнерскую команду, а также реализует коллаборации с приглашенными дизайнерами.