IKEA занялась мебелью для котов

В сети появление новой коллекции вызвало ажиотаж среди пользователей. Некоторые из них заявили, что готовы потратить последние деньги на мебель для питомцев, а другие просто оказались под впечатлением.

Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира, включая Россию. Для разработки мебели и аксессуаров компания имеет свою дизайнерскую команду, а также реализует коллаборации с приглашенными дизайнерами.