В Башкирии изменится порядок работы с твердыми коммунальными отходами — правительство

«Нормативы накопления ТКО необходимы при расчете тарифов на обработку, обезвреживание, при определении размера платы за коммунальные услуги, а также для реализации территориальной схемы по обращению с таким отходами, планирования строительства инфраструктурных объектов», — подчеркнул на заседании Президиума республиканского правительства глава Минэкологии Башкортостана Илдар Хадыев.