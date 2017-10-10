В Башкирии изменится порядок работы с твердыми коммунальными отходами — правительство

Минэкологии Башкортостана представило сегодня проект постановления правительства региона «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории республики».
«Нормативы накопления ТКО необходимы при расчете тарифов на обработку, обезвреживание, при определении размера платы за коммунальные услуги, а также для реализации территориальной схемы по обращению с таким отходами, планирования строительства инфраструктурных объектов», — подчеркнул на заседании Президиума республиканского правительства глава Минэкологии Башкортостана Илдар Хадыев.
По его словам, речь идет, в первую очередь, о полигонах ТКО, мусороперегрузочных станциях и мусоросортировочных комплексах.