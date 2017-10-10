В ближайшие годы в Башкирии будет построено более 10 школ в новых микрорайонах

— У нас порядка 10−12 школ требуются немедленно, прямо сейчас, ещё вчера нужны были. Речь идёт о новых строящихся микрорайонах, тех территориях, где идёт реконструкция старых школ, — сказал руководитель региона. — Такое поручение Правительству я сформулировал. В ближайшие два-три года, думаю, мы построим ещё 10−15 новых школ, там, где они нужны немедленно.

Глава республики также отметил, что до 2025 года будет полностью ликвидирована вторая смена в школах. На сегодняшний день около 20 процентов школьников, особенно в городах, пока вынуждены учиться во вторую смену.