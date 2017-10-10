В ближайшие годы в Башкирии будет построено более 10 школ в новых микрорайонах

— У нас порядка 10−12 школ требуются немедленно, прямо сейчас, ещё вчера нужны были. Речь идёт о новых строящихся микрорайонах, тех территориях, где идёт реконструкция старых школ, — сказал руководитель региона. — Такое поручение Правительству я сформулировал. В ближайшие два-три года, думаю, мы построим ещё 10−15 новых школ, там, где они нужны немедленно.
Глава республики также отметил, что до 2025 года будет полностью ликвидирована вторая смена в школах. На сегодняшний день около 20 процентов школьников, особенно в городах, пока вынуждены учиться во вторую смену.
— Такая работа будет продолжаться по всем направлениям. Понимаю, что это, конечно, стоит достаточно больших ресурсов. Но этих денег нисколько не жалко. Более того, наоборот, надо направлять ресурсы в образование, в деятельность, связанную с подготовкой наших детей, — сказал Рустэм Хамитов. — Сейчас мы думаем об открытии специализированного физико-математического лицея, в котором готовы предлагать ребятишкам уже углублённые варианты изучения математики и физики. По-новому будет организована работа с одарёнными детьми. Примерно 10 процентов детей демонстрируют выдающиеся способности по разным направлениям. Этим детям тоже нужна соответствующая подготовка. Так что работа по строительству школ, их модернизации, переформатированию процессов обучения будет продолжаться.