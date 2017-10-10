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13:22 (мск), источник: КрымPress

Городские леса Крыма зарегистрируют

Городские леса Крыма сейчас в центре внимания сразу трёх ведомств: Госкомрегистра РК, Министерства экологии и Министерства имущества. Права на их территории планируют оформить за Республикой Крым.

На данный момент специалисты отрабатывают механизм решения проблемы. Пока будем использовать ту нормативно-правовую базу, которая есть сейчас. В качестве основания для регистрации права за Республикой Крым будут учитываться документы, которые были составлены при Украине. Для тех участков, где документации не имеется, будем применять действующее законодательство и регистрировать право собственности за муниципалитетами, которые впоследствии и будут принимать решения по передаче их в республиканскую собственность, — цитирует пресс-служба Госкомрегистра РК зампредседателя ведомства Татьяну Вяткину.

СПРАВКА: Городские леса — это леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты. В отличие от зеленых насаждений в скверах, на бульварах, улицах и т.д., не входящих в лесной фонд, городские леса входят в его состав и относятся к категории лесов государственного значения. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно—оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

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