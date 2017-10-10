Городские леса Крыма зарегистрируют

На данный момент специалисты отрабатывают механизм решения проблемы. Пока будем использовать ту нормативно-правовую базу, которая есть сейчас. В качестве основания для регистрации права за Республикой Крым будут учитываться документы, которые были составлены при Украине. Для тех участков, где документации не имеется, будем применять действующее законодательство и регистрировать право собственности за муниципалитетами, которые впоследствии и будут принимать решения по передаче их в республиканскую собственность, — цитирует пресс-служба Госкомрегистра РК зампредседателя ведомства Татьяну Вяткину.