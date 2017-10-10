Городские леса Крыма зарегистрируют
Городские леса Крыма сейчас в центре внимания сразу трёх ведомств: Госкомрегистра РК, Министерства экологии и Министерства имущества. Права на их территории планируют оформить за Республикой Крым.
Городские леса Крыма сейчас в центре внимания сразу трёх ведомств: Госкомрегистра РК, Министерства экологии и Министерства имущества. Права на их территории планируют оформить за Республикой Крым.
На данный момент специалисты отрабатывают механизм решения проблемы. Пока будем использовать ту
СПРАВКА: Городские леса — это леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты. В отличие от зеленых насаждений в скверах, на бульварах, улицах и т.д., не входящих в лесной фонд, городские леса входят в его состав и относятся к категории лесов государственного значения. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно—оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.