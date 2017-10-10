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13:56 (мск), источник: РБК

Собянин назвал цифры из «колоссальной суммы» на реновацию в Москве

Средства на реализацию программы ​реновации жилья будут выделены отдельной строкой в бюджете Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на расширенном заседании правительства города, передает корреспондент РБК. По словам градоначальника, за четыре года на эти цели будет выделено 400 млрд рублей.

«Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 миллиардов рублей, эта колоссальная сумма», — сказал Собянин.

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По его словам, выделенные средства позволят правительству города обеспечить «все гарантии», которые были обещаны москвичам.

В мае 2017 года Москва уже выделяла на подготовку к реновации 96,5 млрд руб., соответствующий закон подписал тогда Собянин. Средства должны были пойти на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также предпроектные и проектные работы.

1 августа мэр утвердил итоговый список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. В него вошли 5144 дома, 5 млрд руб., в этих квартирах проживает около 1 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Собянин: формирование программы реновации полностью завершено
Во время загрузки произошла ошибка.
3 октября© Ньюстюб
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