Собянин назвал цифры из «колоссальной суммы» на реновацию в Москве

«Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 миллиардов рублей, эта колоссальная сумма», — сказал Собянин.

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По его словам, выделенные средства позволят правительству города обеспечить «все гарантии», которые были обещаны москвичам.

В мае 2017 года Москва уже выделяла на подготовку к реновации 96,5 млрд руб., соответствующий закон подписал тогда Собянин. Средства должны были пойти на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также предпроектные и проектные работы.

1 августа мэр утвердил итоговый список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. В него вошли 5144 дома, 5 млрд руб., в этих квартирах проживает около 1 млн человек.