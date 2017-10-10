Стоимость трудового патента в Новосибирской вырастет в 2018 году на 10%
Мера позволит дополнительно получить в бюджет региона около 70 миллионов рублей.
Мера позволит дополнительно получить в бюджет региона около 70 миллионов рублей.
НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области подготовило законопроект, согласно которому стоимость трудового патента для иностранных граждан увеличится в 2018 году на 10%, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр Игорь Шмидт. Мера позволит дополнительно получить в бюджет около 70 миллионов рублей.
«Принято решение установить в 2018 году региональный
По данным регионального Минтруда, иностранные граждане в Новосибирской области в основном заняты в таких отраслях как строительство, обработка, торговля, услуги, транспорт и связь.
Как сообщалось ранее, в марте этого года