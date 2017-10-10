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13:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга дали имя логопарку

В Кольцово.

Мэрия Екатеринбурга присвоила одной из территорий перспективного развития столицы Урала официальное наименование «Логопарк Кольцовский». Соответствующее постановление опубликовано на портале городской администрации, сообщает «Уралинформбюро».

Проект логопарка был утвержден приказом областного Минстроя в феврале 2016 года. Согласно этому документу, логопарк разместится южнее пересечения Кольцовского тракта и ЕКАД. На его территории будут построены логистический и торгово-производственный комплексы, несколько парковок, автосалон и сеть крупных складских помещений. Общая площадь парка составит 83,7 гектаров.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», возведением логокомплекса займется Екатеринбургская градостроительная компания, купившая этот участок у Корпорации развития Среднего Урала. Вложения в проект составят 1,8 миллиарда рублей, а завершить строительство объекта планируется к 2019 году.

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