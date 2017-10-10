Власти Екатеринбурга дали имя логопарку
В Кольцово.
В Кольцово.
Мэрия Екатеринбурга присвоила одной из территорий перспективного развития столицы Урала официальное наименование «Логопарк Кольцовский». Соответствующее постановление опубликовано на портале городской администрации, сообщает «Уралинформбюро».
Проект логопарка был утвержден приказом областного Минстроя в феврале 2016 года. Согласно этому документу, логопарк разместится южнее пересечения Кольцовского тракта и ЕКАД. На его территории будут построены логистический и
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», возведением логокомплекса займется Екатеринбургская градостроительная компания, купившая этот участок у Корпорации развития Среднего Урала. Вложения в проект составят 1,8 миллиарда рублей, а завершить строительство объекта планируется к 2019 году.