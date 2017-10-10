Власти Екатеринбурга дали имя логопарку

Проект логопарка был утвержден приказом областного Минстроя в феврале 2016 года. Согласно этому документу, логопарк разместится южнее пересечения Кольцовского тракта и ЕКАД. На его территории будут построены логистический и торгово-производственный комплексы, несколько парковок, автосалон и сеть крупных складских помещений. Общая площадь парка составит 83,7 гектаров.