Китайский электробус показали челябинцам

Источник: Аргументы и факты

Челябинцам продемонстрировали новый вид общественного транспорта — электробус производства компании из КНР, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Электробус Yutong ZK6125BEVG12 был построен в декабре 2016. С июля по сентябрь 2017 проходил испытания в Москве без пассажиров.

«Мы планируем тестировать машину около месяца, чтобы понять, во сколько обойдется эксплуатация, на сколько километров её хватает в наших климатических условиях. После этого будем принимать решение, выгодно ли нам использовать такую технику», — отметил директор частной транспортной компании Станислав Новичихин.

Как отметил Новичихин, примерная стоимость расхода на 100 км у этого электробуса составляет 500 рублей, у аналогичного дизельного автобуса — 1500 рублей.

«Общая вместимость может достигать 70 человек (включая сидячих). Всего в электробусе установлено 16 аккумуляторов общей ёмкостью 280 киловатт. При отсутствии пассажиров запас хода 280 км, при полной загрузке 210 — 200 км» — рассказал инженер предприятия-изготовителя.

По словам представителя компании-производителя, в Москве машина зарекомендовала себя хорошо, эксплуатирующая организация ГУП «Мосгортранс» осталась им довольна. Эксплуатация в наших широтах опасений производителей не вызывает, аккумуляторы подогреваются. При минусовых температурах запас хода снижается, и заряжать такой автобус рекомендуют в отапливаемых помещениях. Цикл быстрой зарядки занимает 2 часа, в обычном режиме машина полностью заряжается за 7 часов.