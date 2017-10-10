Китайский электробус показали челябинцам
Машина будет проходить испытания на Южном Урале.
Машина будет проходить испытания на Южном Урале.
Челябинцам продемонстрировали новый вид общественного транспорта — электробус производства компании из КНР, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Электробус Yutong ZK6125BEVG12 был построен в декабре 2016. С июля по сентябрь 2017 проходил испытания в Москве без пассажиров.
«Мы планируем тестировать машину около месяца, чтобы понять, во сколько обойдется эксплуатация, на сколько километров её хватает в наших климатических условиях. После этого будем принимать решение, выгодно ли нам использовать такую технику», — отметил директор частной транспортной компании Станислав Новичихин.
Как отметил Новичихин, примерная стоимость расхода на 100 км у этого электробуса составляет 500 рублей, у аналогичного дизельного автобуса — 1500 рублей.
«Общая вместимость может достигать 70 человек (включая сидячих). Всего в электробусе установлено 16 аккумуляторов общей ёмкостью 280 киловатт. При отсутствии пассажиров запас хода 280 км, при полной загрузке 210 — 200 км» — рассказал инженер
По словам представителя
Добавим, что стоимость такого электробуса составляет 20 млн. рублей (без учета стоимости зарядной станции).