Донской губернатор назвал поспешным решение о приватизации рынка в Батайске

Согласно информации из официальных источников, многочисленные обращения батайчан с просьбой отменить решение о приватизации рынка стали поводом для приезда главы региона в город.

На встрече с работающими на рынке предпринимателями Василий Голубев заявил по поводу решения о приватизации: «Здесь большое количество торговых мест. … Рынок востребован. Любые решения такого плана должны быть точно соизмеримы с потребностями жителей, их запросами и ожиданиями. В данном случае очевидно, что решение было принято поспешно».

По итогам встречи глава региона поручил областному департаменту потребительского рынка совместно с администрацией Батайска в ближайшее время скорректировать «поспешное» решение.