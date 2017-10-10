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15:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донской губернатор назвал поспешным решение о приватизации рынка в Батайске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал поспешным решение о приватизации центрального рынка в Батайске.

Согласно информации из официальных источников, многочисленные обращения батайчан с просьбой отменить решение о приватизации рынка стали поводом для приезда главы региона в город.

На встрече с работающими на рынке предпринимателями Василий Голубев заявил по поводу решения о приватизации: «Здесь большое количество торговых мест. … Рынок востребован. Любые решения такого плана должны быть точно соизмеримы с потребностями жителей, их запросами и ожиданиями. В данном случае очевидно, что решение было принято поспешно».

По итогам встречи глава региона поручил областному департаменту потребительского рынка совместно с администрацией Батайска в ближайшее время скорректировать «поспешное» решение.

Центральный рынок Батайска занимает около 12 тыс. кв. метров, на которых оборудовано 315 торговых мест для реализации продукции местных сельхозпроизводителей и 322 места — для товаров народного потребления и промтоваров. На рынке торгуют около 700 человек.

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