Донской губернатор назвал поспешным решение о приватизации рынка в Батайске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал поспешным решение о приватизации центрального рынка в Батайске.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал поспешным решение о приватизации центрального рынка в Батайске.
Согласно информации из официальных источников, многочисленные обращения батайчан с просьбой отменить решение о приватизации рынка стали поводом для приезда главы региона в город.
На встрече с работающими на рынке предпринимателями Василий Голубев заявил по поводу решения о приватизации: «Здесь большое количество торговых мест. … Рынок востребован. Любые решения такого плана должны быть точно соизмеримы с потребностями жителей, их запросами и ожиданиями. В данном случае очевидно, что решение было принято поспешно».
По итогам встречи глава региона поручил областному департаменту потребительского рынка совместно с администрацией Батайска в ближайшее время скорректировать «поспешное» решение.
Центральный рынок Батайска занимает около 12 тыс. кв. метров, на которых оборудовано 315 торговых мест для реализации продукции местных сельхозпроизводителей и 322 места — для товаров народного потребления и промтоваров. На рынке торгуют около 700 человек.