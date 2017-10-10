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17:07 (мск), источник: Kommersant.uz

В Малайзии Узбекские авиалинии признаны лучшей авиакомпанией ЦА

В отеле Sama Sama Hotel KL международного аэропорта Куала- Лумпур (Малайзия) прошла XII-я церемония вручения премий KLIA Awards 2016.

Источник: Kommersant.uz

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была признана победителем в номинации «Лучшая иностранная авиакомпания года Центральной Азии по пассажирским перевозкам».

Награду представительству НАК в Куала-Лумпуре вручил управляющий директор Ассоциации аэропортов Малайзии Датук Бадлишам Газали. Во время вручения он отметил, что Национальная авиакомпания Узбекистана одна из первых в Центральной Азии начала выполнять регулярные рейсы в международный аэропорт KLIA на Вoeing 787 Dreamliner.

Сотрудничество «Узбекистон хаво йуллари» и международного аэропорта Куала-Лумпура (KLIA) продолжается и укрепляется на протяжении 25 лет.

KLIA Awards — ежегодное мероприятие, проводимое администрацией аэропортов Малайзии — Malaysia Airports Holding Berhad, которое чтит своих партнеров за их плодотворную деятельность и услуги. Победители премии выбираются на основе ежегодных достижений в таких направлениях, как пассажирские перевозки, фактор роста, показатели продаж, международное признание, а также превосходство в обслуживании.

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