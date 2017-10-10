В Малайзии Узбекские авиалинии признаны лучшей авиакомпанией ЦА
В отеле Sama Sama Hotel KL международного аэропорта Куала- Лумпур (Малайзия) прошла
В отеле Sama Sama Hotel KL международного аэропорта Куала- Лумпур (Малайзия) прошла
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была признана победителем в номинации «Лучшая иностранная авиакомпания года Центральной Азии по пассажирским перевозкам».
Награду представительству НАК в
Сотрудничество «Узбекистон хаво йуллари» и международного аэропорта
KLIA Awards — ежегодное мероприятие, проводимое администрацией аэропортов Малайзии — Malaysia Airports Holding Berhad, которое чтит своих партнеров за их плодотворную деятельность и услуги. Победители премии выбираются на основе ежегодных достижений в таких направлениях, как пассажирские перевозки, фактор роста, показатели продаж, международное признание, а также превосходство в обслуживании.