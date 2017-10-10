Эксперт: курортный сбор в Крыму не должен превышать 15 рублей
Глава комитета Госсовета региона по
Глава комитета Госсовета региона по
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Размер курортного сбора в Крыму не должен превышать 10−15 рублей в сутки с человека. Такое мнение выразил ТАСС во вторник председатель комитета Государственного совета республики по
Ранее сообщалось, что 10 октября Совет министров Крыма принял решение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке проекта регионального закона о введении курортного сбора.
«Нельзя устанавливать, по моему мнению,
«Мы при принятии регионального закона будем настаивать на том, чтобы жителей Крыма полностью освободить от курортного сбора, независимо от того куда они едут, в Ялту, в Феодосию, или в Джанкой», — подчеркнул председатель комитета по
Он напомнил, что крымский парламент должен принять закон о курортном сборе к 1 декабря 2017 года. «К этому времени муниципальные образования, которые хотят, чтобы эксперимент прошел на их территории, должны, до 30 октября, подать соответствующие заявки в Совет министров республики», — сказал Черняк.
О курортном сборе
В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018—2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие — 100 рублей.