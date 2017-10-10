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16:33 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: курортный сбор в Крыму не должен превышать 15 рублей

Глава комитета Госсовета региона по санаторно-курортному комплексу и туризму подчеркнул необходимость проверить готовность регионов и отдыхающих к введению курортного сбора.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Размер курортного сбора в Крыму не должен превышать 10−15 рублей в сутки с человека. Такое мнение выразил ТАСС во вторник председатель комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее сообщалось, что 10 октября Совет министров Крыма принял решение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке проекта регионального закона о введении курортного сбора.

«Нельзя устанавливать, по моему мнению, какие-то заоблачные суммы. Размер сбора должен составлять не более 10−15 рублей. Мы должны посмотреть, что это даст регионам, готовы ли к нему отдыхающие, туристы, а также муниципальные власти, куда они средства направят», — пояснил глава комитета.

Черняк также отметил, что в проекте регионального закона о введении курортного сбора должна быть заложена норма о том, что нельзя взимать сбор с жителей Крыма, которые отправляются в поездку по региону.

«Мы при принятии регионального закона будем настаивать на том, чтобы жителей Крыма полностью освободить от курортного сбора, независимо от того куда они едут, в Ялту, в Феодосию, или в Джанкой», — подчеркнул председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Он напомнил, что крымский парламент должен принять закон о курортном сборе к 1 декабря 2017 года. «К этому времени муниципальные образования, которые хотят, чтобы эксперимент прошел на их территории, должны, до 30 октября, подать соответствующие заявки в Совет министров республики», — сказал Черняк.

О курортном сборе

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018—2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие — 100 рублей.

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