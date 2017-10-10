В Ростове закончили ремонт проезжей части на Большой Садовой

«Ремонт по программе “Безопасные и качественные дороги” в Ростове подходит к завершению, — рассказал во время выездного совещания с руководителями подрядных организаций директор МКУ “ДИСОТИ” Дмитрий Свиридов. — В настоящее время из 83 объектов завершены работы на 75, общая площадь которых составляет 1458 тыс. кв. м, то есть 93%».