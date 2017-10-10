Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление - СМИ
СМИ: Польские полицейские издевались над украинкой
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове закончили ремонт проезжей части на Большой Садовой

В Ростове завершается ремонт городских дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Ремонт по программе “Безопасные и качественные дороги” в Ростове подходит к завершению, — рассказал во время выездного совещания с руководителями подрядных организаций директор МКУ “ДИСОТИ” Дмитрий Свиридов. — В настоящее время из 83 объектов завершены работы на 75, общая площадь которых составляет 1458 тыс. кв. м, то есть 93%».

Уточняется, что в числе прочих объектов полностью завершен ремонт и проезжей части центральной улицы города — Большой Садовой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь